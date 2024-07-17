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В Подмосковье мошенницу, укравшую деньги у пенсионера, вычислили по ДНК - РИА Новости, 17.07.2024
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14:01 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960236545.html
В Подмосковье мошенницу, укравшую деньги у пенсионера, вычислили по ДНК
В Подмосковье мошенницу, укравшую деньги у пенсионера, вычислили по ДНК - РИА Новости, 17.07.2024
В Подмосковье мошенницу, укравшую деньги у пенсионера, вычислили по ДНК
Полицейские по ДНК на окурке сигареты вычислили одну из мошенниц, которые под видом соцработниц похитили деньги у пенсионера в Сергиевом Посаде, сообщила... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:01
2024-07-17T14:01
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полицейские по ДНК на окурке сигареты вычислили одну из мошенниц, которые под видом соцработниц похитили деньги у пенсионера в Сергиевом Посаде, сообщила начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По предварительным данным, две мошенницы под видом соцработниц проникли в квартиру 84-летнего жителя Сергиева Посада. Они рассказали пенсионеру о якобы необходимости поменять денежные купюры старого образца на новые и попросили его показать сбережения. После того, как мужчина достал свои накопления из серванта, лжесоцработники пояснили, что те купюры не вышли из оборота и не будут заменены. Однако, когда хозяин убрал наличные обратно, одна из мошенниц отвела пенсионера на кухню для заполнения персональных данных в тетрадь, а вторая похитила в гостиной 200 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). "При изучении записей камер видеонаблюдения оперативники обратили внимание, что одна из злоумышленниц курила возле подъезда и перед тем, как войти в помещение, выкинула окурок на улицу. На нём в результате биологической экспертизы сотрудники ЭКЦ (экспертно-криминалистического центра) ГУ МВД России по Московской области обнаружили слюну и выявили генетический профиль женщины. При проверке по Федеральной базе данных геномной информации было установлено его совпадение с генотипом ранее судимой за мошенничество и кражу 44-летней жительницы Рязанской области", – рассказала Петрова. Впоследствии подозреваемая была задержана на железнодорожном вокзале в Москве, сейчас она уже арестована, правоохранители ищут вторую мошенницу.
https://ria.ru/20240717/hamster-1960172505.html
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россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Подмосковье мошенницу, укравшую деньги у пенсионера, вычислили по ДНК

Полиция вычислила мошенников, похитивших деньги у пенсионера в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полицейские по ДНК на окурке сигареты вычислили одну из мошенниц, которые под видом соцработниц похитили деньги у пенсионера в Сергиевом Посаде, сообщила начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По предварительным данным, две мошенницы под видом соцработниц проникли в квартиру 84-летнего жителя Сергиева Посада. Они рассказали пенсионеру о якобы необходимости поменять денежные купюры старого образца на новые и попросили его показать сбережения. После того, как мужчина достал свои накопления из серванта, лжесоцработники пояснили, что те купюры не вышли из оборота и не будут заменены. Однако, когда хозяин убрал наличные обратно, одна из мошенниц отвела пенсионера на кухню для заполнения персональных данных в тетрадь, а вторая похитила в гостиной 200 тысяч рублей.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
"При изучении записей камер видеонаблюдения оперативники обратили внимание, что одна из злоумышленниц курила возле подъезда и перед тем, как войти в помещение, выкинула окурок на улицу. На нём в результате биологической экспертизы сотрудники ЭКЦ (экспертно-криминалистического центра) ГУ МВД России по Московской области обнаружили слюну и выявили генетический профиль женщины. При проверке по Федеральной базе данных геномной информации было установлено его совпадение с генотипом ранее судимой за мошенничество и кражу 44-летней жительницы Рязанской области", – рассказала Петрова.
Впоследствии подозреваемая была задержана на железнодорожном вокзале в Москве, сейчас она уже арестована, правоохранители ищут вторую мошенницу.
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