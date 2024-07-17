https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960196897.html
В Подмосковье более 6,6 тысяч видеокамер подключили к ИИ-контролю
В Подмосковье более 6,6 тысяч видеокамер подключили к ИИ-контролю - РИА Новости, 17.07.2024
В Подмосковье более 6,6 тысяч видеокамер подключили к ИИ-контролю
Свыше 6,6 тысячи видеокамер с системой искусственного интеллекта (ИИ) подключено к системе контроля за уличной торговлей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:33
2024-07-17T11:33
2024-07-17T11:33
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Свыше 6,6 тысячи видеокамер с системой искусственного интеллекта (ИИ) подключено к системе контроля за уличной торговлей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В Подмосковье к ИИ-контролю уличной торговли подключено более 6,6 тысячи видеокамер. Число камер, с помощью которых искусственный интеллект выявляет несанкционированную торговлю на подмосковных улицах, за год увеличилось в 30 раз", - отметили в пресс-службе. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, ИИ-контроль уличной торговли на сегодня успешно внедрен во всех муниципалитетах Подмосковья. Точность определения нелегальных торговых точек составляет 97%. "Использование ИИ-технологии позволяет ускорить выявление и устранение нарушений. В результате жители Подмосковья смогут приобретать более качественные и безопасные товары. За текущий год благодаря искусственному интеллекту устранено более 930 точек стихийной торговли", – рассказала Куртяник, слова которой приводятся в сообщении. В ведомстве отметили, что программа искусственного интеллекта в онлайн-режиме анализирует видеопоток с камер системы "Безопасный регион" и выявляет признаки уличных торговых точек. Нейросеть определяет эти объекты по ряду характеристик, включая их расположение, внешний вид, характер и условия предлагаемых товаров. После этого ИИ сохраняет видеокадр, и информация передается в администрацию городского округа.
https://ria.ru/20240710/osveschenie-1958778230.html
https://ria.ru/20231115/kamery-1909668378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Свыше 6,6 тысячи видеокамер с системой искусственного интеллекта (ИИ) подключено к системе контроля за уличной торговлей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В Подмосковье к ИИ-контролю уличной торговли подключено более 6,6 тысячи видеокамер. Число камер, с помощью которых искусственный интеллект выявляет несанкционированную торговлю на подмосковных улицах, за год увеличилось в 30 раз", - отметили в пресс-службе.
По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, ИИ-контроль уличной торговли на сегодня успешно внедрен во всех муниципалитетах Подмосковья. Точность определения нелегальных торговых точек составляет 97%.
"Использование ИИ-технологии позволяет ускорить выявление и устранение нарушений. В результате жители Подмосковья смогут приобретать более качественные и безопасные товары. За текущий год благодаря искусственному интеллекту устранено более 930 точек стихийной торговли", – рассказала Куртяник, слова которой приводятся в сообщении.
В ведомстве отметили, что программа искусственного интеллекта в онлайн-режиме анализирует видеопоток с камер системы "Безопасный регион" и выявляет признаки уличных торговых точек. Нейросеть определяет эти объекты по ряду характеристик, включая их расположение, внешний вид, характер и условия предлагаемых товаров. После этого ИИ
сохраняет видеокадр, и информация передается в администрацию городского округа.