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В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке - РИА Новости, 17.07.2024
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11:12 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960191861.html
В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке
В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке - РИА Новости, 17.07.2024
В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке
Врачи Пушкинской больницы спасли от укуса гадюки женщину, пытавшуюся помочь заблудившейся на заправке змее вернуться обратно в лес, сейчас пациентка чувствует... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:12
2024-07-17T11:12
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Врачи Пушкинской больницы спасли от укуса гадюки женщину, пытавшуюся помочь заблудившейся на заправке змее вернуться обратно в лес, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. По данным регионального Минздрава, в Подмосковье 43-летняя жительница, остановившись на заправке, увидела заблудившуюся змею на асфальте и решила помочь ей вернуться обратно в лес. Однако гадюка такой жест не оценила и вместо благодарности укусила спасительницу за руку. "Пациентка поступила к нам в реанимацию в тяжелом состоянии. Выяснилось, что её укусила гадюка - ядовитый вид змей, которые водятся на территории Подмосковья. Мы стабилизировали её состояние и начали терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме", - рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Михаил Козиев, слова которого приводятся в сообщении. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение. Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240627/proisshestviya-1955855154.html
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке

Врачи Пушкинской больницы спасли от укуса гадюки жительницу Подмосковья

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов | Перейти в медиабанкГадюка
Гадюка - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Гадюка. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Врачи Пушкинской больницы спасли от укуса гадюки женщину, пытавшуюся помочь заблудившейся на заправке змее вернуться обратно в лес, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
По данным регионального Минздрава, в Подмосковье 43-летняя жительница, остановившись на заправке, увидела заблудившуюся змею на асфальте и решила помочь ей вернуться обратно в лес. Однако гадюка такой жест не оценила и вместо благодарности укусила спасительницу за руку.
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"Пациентка поступила к нам в реанимацию в тяжелом состоянии. Выяснилось, что её укусила гадюка - ядовитый вид змей, которые водятся на территории Подмосковья. Мы стабилизировали её состояние и начали терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме", - рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Михаил Козиев, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение. Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям, добавили в пресс-службе.
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