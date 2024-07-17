https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960191861.html

В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке

В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке - РИА Новости, 17.07.2024

В Подмосковье женщина чуть не погибла, пытаясь помочь гадюке

Врачи Пушкинской больницы спасли от укуса гадюки женщину, пытавшуюся помочь заблудившейся на заправке змее вернуться обратно в лес, сейчас пациентка чувствует... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:12

2024-07-17T11:12

2024-07-17T11:12

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Врачи Пушкинской больницы спасли от укуса гадюки женщину, пытавшуюся помочь заблудившейся на заправке змее вернуться обратно в лес, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. По данным регионального Минздрава, в Подмосковье 43-летняя жительница, остановившись на заправке, увидела заблудившуюся змею на асфальте и решила помочь ей вернуться обратно в лес. Однако гадюка такой жест не оценила и вместо благодарности укусила спасительницу за руку. "Пациентка поступила к нам в реанимацию в тяжелом состоянии. Выяснилось, что её укусила гадюка - ядовитый вид змей, которые водятся на территории Подмосковья. Мы стабилизировали её состояние и начали терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме", - рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Михаил Козиев, слова которого приводятся в сообщении. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение. Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240627/proisshestviya-1955855154.html

https://ria.ru/20240706/zmeya-1957817197.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), происшествия