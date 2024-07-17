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В ПМР назвали стратегию обороны Молдавии направленной против России - РИА Новости, 17.07.2024
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18:58 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pmr-1960336846.html
В ПМР назвали стратегию обороны Молдавии направленной против России
В ПМР назвали стратегию обороны Молдавии направленной против России - РИА Новости, 17.07.2024
В ПМР назвали стратегию обороны Молдавии направленной против России
Стратегия национальной обороны Молдавии направлена против военных России и Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:58
2024-07-17T18:58
в мире
молдавия
кишинев
россия
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Стратегия национальной обороны Молдавии направлена против военных России и Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее в среду кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. "Что касается последнего решения молдавского правительства относительно стратегии национальной обороны, и это касается не только улучшения и укрепления национальной армии, но и поставок оружия, боевой техники. Сейчас, например, 20 бронемашин собираются поставлять из США. До этого немцы поставили некоторое количество бронемашин Piranha. Все это, конечно, направлено и против Приднестровья, и против тех российских воинских частей, которые у нас расквартированы", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также обратил внимание, что в молдавском обществе есть множество тех, кто считает, что у Приднестровья не должно быть никакого статуса. По его словам, сейчас необходим силовой барьер, чтобы защитить Тирасполь от сторонников повторения боевых действий на берегах Днестра в 1992 году. "Единственная гарантия того, чтобы Кишинев не пошел вооруженным путем, это возобновление работы переговорного формата "5+2". А лучше этого формата мировое сообщество не нашло", - отметил Сафонов. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html
https://ria.ru/20240715/stoyanoglo-1959881488.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евросоюз, нато, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ
В ПМР назвали стратегию обороны Молдавии направленной против России

Политолог: стратегия обороны Молдавии направлена против военных России и ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Стратегия национальной обороны Молдавии направлена против военных России и Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее в среду кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
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«
"Что касается последнего решения молдавского правительства относительно стратегии национальной обороны, и это касается не только улучшения и укрепления национальной армии, но и поставок оружия, боевой техники. Сейчас, например, 20 бронемашин собираются поставлять из США. До этого немцы поставили некоторое количество бронемашин Piranha. Все это, конечно, направлено и против Приднестровья, и против тех российских воинских частей, которые у нас расквартированы", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание, что в молдавском обществе есть множество тех, кто считает, что у Приднестровья не должно быть никакого статуса. По его словам, сейчас необходим силовой барьер, чтобы защитить Тирасполь от сторонников повторения боевых действий на берегах Днестра в 1992 году.
«
"Единственная гарантия того, чтобы Кишинев не пошел вооруженным путем, это возобновление работы переговорного формата "5+2". А лучше этого формата мировое сообщество не нашло", - отметил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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