В ПМР назвали стратегию обороны Молдавии направленной против России
Политолог: стратегия обороны Молдавии направлена против военных России и ПМР
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Стратегия национальной обороны Молдавии направлена против военных России и Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее в среду кабмин Молдавии одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
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"Что касается последнего решения молдавского правительства относительно стратегии национальной обороны, и это касается не только улучшения и укрепления национальной армии, но и поставок оружия, боевой техники. Сейчас, например, 20 бронемашин собираются поставлять из США. До этого немцы поставили некоторое количество бронемашин Piranha. Все это, конечно, направлено и против Приднестровья, и против тех российских воинских частей, которые у нас расквартированы", - сказал Сафонов.
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"Единственная гарантия того, чтобы Кишинев не пошел вооруженным путем, это возобновление работы переговорного формата "5+2". А лучше этого формата мировое сообщество не нашло", - отметил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.