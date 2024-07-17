https://ria.ru/20240717/plennye-1960277715.html

Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 17.07.2024

Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:13

2024-07-17T16:13

2024-07-17T16:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена. Ранее ведомство сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих и передаче взамен 95 военнопленных ВСУ. На кадрах видно, как возвращённые военнослужащие садятся в автобус. В нём они хором кричат "Спасибо! Слава России!". Кроме того, демонстрируется, как некоторые из них звонят своим семьям и сообщают о том, что уже находятся в России.

https://ria.ru/20240717/moskalkova-1960255095.html

россия

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Возвращение из украинского плена 95 российских военнослужащих Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными. 2024-07-17T16:13 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)