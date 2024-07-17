https://ria.ru/20240717/plennye-1960277715.html
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 17.07.2024
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:13
2024-07-17T16:13
2024-07-17T16:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена. Ранее ведомство сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих и передаче взамен 95 военнопленных ВСУ. На кадрах видно, как возвращённые военнослужащие садятся в автобус. В нём они хором кричат "Спасибо! Слава России!". Кроме того, демонстрируется, как некоторые из них звонят своим семьям и сообщают о том, что уже находятся в России.
https://ria.ru/20240717/moskalkova-1960255095.html
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РИА Новости
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Возвращение из украинского плена 95 российских военнослужащих
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными.
2024-07-17T16:13
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими