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В Пакистане граната взорвалась от жары в полицейском участке
В Пакистане граната взорвалась от жары в полицейском участке - РИА Новости, 17.07.2024
В Пакистане граната взорвалась от жары в полицейском участке
Граната сдетонировала из-за жары в полицейском участке города Джамшоро на юге Пакистана, в результате ранения получили восемь человек, сообщает телеканал Geo со РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:10
2024-07-17T16:10
2024-07-17T16:10
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Граната сдетонировала из-за жары в полицейском участке города Джамшоро на юге Пакистана, в результате ранения получили восемь человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции Тарика Дхарехо. "Ручная граната сдетонировала из-за жары внутри полицейского участка Джамшоро, вследствие чего восемь человек пострадали", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицейского. По словам Дхарехо, к взрыву привел нагрев камеры хранения в участке. Пострадали двое помощников инспектора полиции, один задержанный и еще пять полицейских. Он отметил, что полиция все равно проведет расследование, чтобы точно установить причину взрыва. На месте также работали саперы. По данным метеорологического департамента Пакистана, дневная температура в стране местами превышает 40 градусов Цельсия.
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в мире, пакистан, geo
В Пакистане граната взорвалась от жары в полицейском участке
Geo: в Пакистане восемь человек пострадали при взрыве гранаты
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
Граната сдетонировала из-за жары в полицейском участке города Джамшоро на юге Пакистана, в результате ранения получили восемь человек, сообщает телеканал Geo
со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции Тарика Дхарехо.
«
"Ручная граната сдетонировала из-за жары внутри полицейского участка Джамшоро, вследствие чего восемь человек пострадали", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицейского.
По словам Дхарехо, к взрыву привел нагрев камеры хранения в участке. Пострадали двое помощников инспектора полиции, один задержанный и еще пять полицейских.
Он отметил, что полиция все равно проведет расследование, чтобы точно установить причину взрыва. На месте также работали саперы.
По данным метеорологического департамента Пакистана, дневная температура в стране местами превышает 40 градусов Цельсия.