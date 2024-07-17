https://ria.ru/20240717/ozkho-1960187323.html
Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием
Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием - РИА Новости, 17.07.2024
Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием
На фоне неудач Киева на фронте Украина и Запад могут организовать инцидент с использованием оружия массового уничтожения, возможно, с химическим оружием, заявил РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:51
2024-07-17T10:51
2024-07-17T11:27
в мире
россия
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На фоне неудач Киева на фронте Украина и Запад могут организовать инцидент с использованием оружия массового уничтожения, возможно, с химическим оружием, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в эфире "России 24"."Было бы, по мнению Запада, очень неплохо организовать какой-либо инцидент с использованием оружия массового уничтожения, к которому относится химическое оружие. Например, самый такой примитивный вариант - самим распылить какое-то химическое вещество и тут же взвалить ответственность за это на Россию. И раздуть соответствующую шумиху в СМИ", - заявил Тарабрин.По его словам, цель подобных провокаций, которые организуются при участии стран Запада, - обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и якобы сокрытия Россией военно-химической деятельности.
https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Организация по запрещению химического оружия
Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием
Постпред России при ОЗХО: Запад не против организовать инцидент с химоружием