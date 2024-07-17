https://ria.ru/20240717/ozkho-1960187323.html

Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием

Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием - РИА Новости, 17.07.2024

Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием

На фоне неудач Киева на фронте Украина и Запад могут организовать инцидент с использованием оружия массового уничтожения, возможно, с химическим оружием, заявил РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:51

2024-07-17T10:51

2024-07-17T11:27

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На фоне неудач Киева на фронте Украина и Запад могут организовать инцидент с использованием оружия массового уничтожения, возможно, с химическим оружием, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в эфире "России 24"."Было бы, по мнению Запада, очень неплохо организовать какой-либо инцидент с использованием оружия массового уничтожения, к которому относится химическое оружие. Например, самый такой примитивный вариант - самим распылить какое-то химическое вещество и тут же взвалить ответственность за это на Россию. И раздуть соответствующую шумиху в СМИ", - заявил Тарабрин.По его словам, цель подобных провокаций, которые организуются при участии стран Запада, - обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и якобы сокрытия Россией военно-химической деятельности.

https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, организация по запрещению химического оружия