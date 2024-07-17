https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960249821.html

В Тыве выписали всех госпитализированных после отравления в детском лагере

В Тыве выписали всех госпитализированных после отравления в детском лагере - РИА Новости, 17.07.2024

В Тыве выписали всех госпитализированных после отравления в детском лагере

Все госпитализированные после отравления в детском оздоровительном лагере "Чагытай" в Тыве выписаны из больницы, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:40

2024-07-17T14:40

2024-07-17T14:40

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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Все госпитализированные после отравления в детском оздоровительном лагере "Чагытай" в Тыве выписаны из больницы, сообщил минздрав республики. Девятого июля минздрав региона сообщал, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава регионального минздрава Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47. Работа лагеря была приостановлена на 12 суток. Региональный Роспотребнадзор сообщал, что заболевшие ели неразрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона администрацией лагеря. "Все дети и вожатый, которые были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу и инфекционные отделения центральных кожуунных больниц после возвращения из детского лагеря "Чагытай", выписаны в связи с выздоровлением: два ребенка, которые продолжали получать лечение, выписаны вчера", – говорится в сообщении. По уточненным данным управления республиканского Роспотребнадзора всего заболели 96 человек, в том числе 93 ребенка. Проходили лечение в стационарных условиях 62 ребенка. В ходе расследования были выявлены также бессимптомные носители инфекции.

https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960163004.html

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происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия, республика тыва