https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960204729.html

В ГД призвали ввести проверки заведений общепита после отравлений в Москве

В ГД призвали ввести проверки заведений общепита после отравлений в Москве - РИА Новости, 17.07.2024

В ГД призвали ввести проверки заведений общепита после отравлений в Москве

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) призвал ввести проверки предприятий общественного питания в связи с появлением новых случаев отравления в Москве. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:07

2024-07-17T12:07

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) призвал ввести проверки предприятий общественного питания в связи с появлением новых случаев отравления в Москве.Ранее столичный главк СК РФ сообщил об увеличении случаев отравления на севере Москвы до 17, предварительный диагноз - сальмонеллёз, проверяются три точки общепита."Считаю, что необходимо срочно ввести проверки предприятий общественного питания", - заявил депутат РИА Новости.Он также напомнил, что в марте 2022 года в РФ был принят мораторий на плановые проверки предприятий общепита, который будет действовать до конца 2024 года."В отношении общепита он должен быть отменен", - добавил Кошелев.Депутат считает, что необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю."Должна быть персональная ответственность всех должностных лиц за качество производимой продукции и обязательное включение в реестр недобросовестных поставщиков в случае выявления нарушений", - отметил Кошелев.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".На данный момент 17 человек с ботулизмом остаются в больницах, 11 из них в реанимации.

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https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960198150.html

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