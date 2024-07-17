https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960198150.html
В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились люди
В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились люди - РИА Новости, 17.07.2024
В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились люди
Задержан владелец точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела на севере Москвы, следствие будет ходатайствовать о его аресте,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:39
2024-07-17T11:39
2024-07-17T13:18
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Задержан владелец точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела на севере Москвы, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее столичный главк СК РФ сообщил об увеличении случаев отравления до 17, предварительный диагноз - сальмонеллёз, проверяются три точки общепита. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."Следователями столичного СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан владелец одной из точек быстрого питания, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину не признал", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора."В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.В столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.
https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955590691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились люди
В Москве задержали владельца точки быстрого питания, где отравились 17 человек
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Задержан владелец точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела на севере Москвы, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил об увеличении случаев отравления до 17, предварительный диагноз - сальмонеллёз, проверяются три точки общепита. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Следователями столичного СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан владелец одной из точек быстрого питания, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину не признал", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
В столичном управлении Роспотребнадзора
сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.