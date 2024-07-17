https://ria.ru/20240717/otklyuchenie-1960230928.html

В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии

В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024

В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии

В Ростовской области, Крыму и Севастополе вновь ввели временное отключение электроэнергии. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:42

2024-07-17T13:42

2024-07-17T14:50

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. В Ростовской области, Крыму и Севастополе вновь ввели временное отключение электроэнергии."В 12:20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области", — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.Губернатор объяснил, что ограничения нужны для снижения нагрузки и предотвращения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. При этом он отметил, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно. При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей незамедлительно восстановят. В Крыму сегодня также будут происходить временные отключения электроснабжения. Они пройдут на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа."Данная мера вынужденная и носит временный характер. ГУП РК "Крымэнерго" составило графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований", — сообщили в компании "Крымэнерго".В организации отметили, что меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и возросшего потребления электроэнергии.О введении графика временного отключения электроэнергии в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он объяснил, что такая мера позволит снять перегрузку в системе и привести технические процессы в норму.При этом властям удалось сохранить подачу электричества в жилые дома."Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах — это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах", — отметил глава города.По его словам, в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. Из-за этого поочередно, когда это необходимо, специалисты будут выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях."Сейчас отключен ТЦ Sea Mall, на очереди — ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера. В жилых домах свет включен", — подчеркнул Развожаев.Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме Юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров.Накануне на Юге России вводили ограничение энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. С временными отключениями света столкнулись жители некоторых населенных пунктов на Кубани, в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.

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https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960126140.html

https://ria.ru/20240716/zhaloby-1960126526.html

https://ria.ru/20240717/vlasti-1960228666.html

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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, россия