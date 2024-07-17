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В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024
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13:42 17.07.2024 (обновлено: 14:50 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/otklyuchenie-1960230928.html
В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии
В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024
В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии
В Ростовской области, Крыму и Севастополе вновь ввели временное отключение электроэнергии. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:42
2024-07-17T14:50
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. В Ростовской области, Крыму и Севастополе вновь ввели временное отключение электроэнергии.&quot;В 12:20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области&quot;, — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.Губернатор объяснил, что ограничения нужны для снижения нагрузки и предотвращения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. При этом он отметил, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно. При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей незамедлительно восстановят. В Крыму сегодня также будут происходить временные отключения электроснабжения. Они пройдут на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа.&quot;Данная мера вынужденная и носит временный характер. ГУП РК &quot;Крымэнерго&quot; составило графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований&quot;, — сообщили в компании &quot;Крымэнерго&quot;.В организации отметили, что меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и возросшего потребления электроэнергии.О введении графика временного отключения электроэнергии в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он объяснил, что такая мера позволит снять перегрузку в системе и привести технические процессы в норму.При этом властям удалось сохранить подачу электричества в жилые дома."Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах — это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах", — отметил глава города.По его словам, в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. Из-за этого поочередно, когда это необходимо, специалисты будут выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях."Сейчас отключен ТЦ Sea Mall, на очереди — ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера. В жилых домах свет включен", — подчеркнул Развожаев.Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме Юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров.Накануне на Юге России вводили ограничение энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. С временными отключениями света столкнулись жители некоторых населенных пунктов на Кубани, в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.
https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960157108.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, россия
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Россия
В трех регионах ввели временное отключение электроэнергии

В Ростовской области, Крыму и Севастополе вновь ввели временное отключение света

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Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. В Ростовской области, Крыму и Севастополе вновь ввели временное отключение электроэнергии.
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"В 12:20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей части городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий нашей области", — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В нескольких районах произошли аварии на линиях электропередачи.

Губернатор объяснил, что ограничения нужны для снижения нагрузки и предотвращения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения.
При этом он отметил, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно. При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей незамедлительно восстановят.
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В Крыму сегодня также будут происходить временные отключения электроснабжения. Они пройдут на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа.
«

"Данная мера вынужденная и носит временный характер. ГУП РК "Крымэнерго" составило графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований", — сообщили в компании "Крымэнерго".

В организации отметили, что меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и возросшего потребления электроэнергии.
О введении графика временного отключения электроэнергии в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он объяснил, что такая мера позволит снять перегрузку в системе и привести технические процессы в норму.
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При этом властям удалось сохранить подачу электричества в жилые дома.
«
"Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах — это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах", — отметил глава города.
По его словам, в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. Из-за этого поочередно, когда это необходимо, специалисты будут выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях.
"Сейчас отключен ТЦ Sea Mall, на очереди — ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера. В жилых домах свет включен", — подчеркнул Развожаев.
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Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме Юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров.
Накануне на Юге России вводили ограничение энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. С временными отключениями света столкнулись жители некоторых населенных пунктов на Кубани, в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.
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