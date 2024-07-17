https://ria.ru/20240717/oruzhie-1960295189.html
Росгвардия предложила дать руководству ЦБ право на ношение оружия
Росгвардия предложила дать руководству ЦБ право на ношение оружия - РИА Новости, 17.07.2024
Росгвардия предложила дать руководству ЦБ право на ношение оружия
Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:53
2024-07-17T16:53
2024-07-17T17:51
технологии
ольга скоробогатова
дмитрий тулин
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства. В ЦБ сообщили, что эта инициатива обсуждалась с ведомством в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников в новых регионах страны.Сейчас среди сотрудников ЦБ, которые могут носить боевое оружие, - работники из сферы безопасности, Центрального хранилища Банка России и "Росинкаса". Теперь же предлагается наделить таким правом еще и заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров департаментов и их заместителей. Среди оружия, которое можно будет использовать всем сотрудникам ЦБ, пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, различные модификации автоматов Калашникова, а также пистолеты-пулеметы "Кедр", "Витязь" и "Кипарис". При этом руководству регулятора будет предоставлено право ношения только пистолетов и пистолетов-пулеметов. В пояснительной записке к проекту такое предложение объясняется "необходимостью усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры Российской Федерации". Сейчас в ЦБ есть три первых заместителя председателя - Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, а также восемь обычных зампредов - Сергей Белов, Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин, Герман Зубарев, Андрей Кружалов, Валерий Казарин, Ольга Полякова. А директоров департаментов в ЦБ и вовсе несколько десятков."Законом "Об оружии" уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование. Проект постановления правительства РФ уточняет установленный законодательством перечень должностей. Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ", - сообщил регулятор журналистам.
https://ria.ru/20240222/avtomat-1929084054.html
https://ria.ru/20240415/oruzhie-1940247666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ольга скоробогатова, дмитрий тулин, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Технологии, Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия предложила дать руководству ЦБ право на ношение оружия
Росгвардия предложила наделить заместителей председателя ЦБ правом носить оружие
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства. В ЦБ сообщили, что эта инициатива обсуждалась с ведомством в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников в новых регионах страны.
Сейчас среди сотрудников ЦБ, которые могут носить боевое оружие, - работники из сферы безопасности, Центрального хранилища Банка России и "Росинкаса". Теперь же предлагается наделить таким правом еще и заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров департаментов и их заместителей.
Среди оружия, которое можно будет использовать всем сотрудникам ЦБ, пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, различные модификации автоматов Калашникова, а также пистолеты-пулеметы "Кедр", "Витязь" и "Кипарис". При этом руководству регулятора будет предоставлено право ношения только пистолетов и пистолетов-пулеметов.
В пояснительной записке к проекту такое предложение объясняется "необходимостью усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры Российской Федерации".
Сейчас в ЦБ есть три первых заместителя председателя - Ольга Скоробогатова
, Дмитрий Тулин
и Владимир Чистюхин
, а также восемь обычных зампредов - Сергей Белов
, Филипп Габуния
, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин
, Герман Зубарев, Андрей Кружалов, Валерий Казарин, Ольга Полякова. А директоров департаментов в ЦБ и вовсе несколько десятков.
"Законом "Об оружии" уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование. Проект постановления правительства РФ
уточняет установленный законодательством перечень должностей. Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ", - сообщил регулятор журналистам.