https://ria.ru/20240717/orenburzhe-1960262548.html

Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными

Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными - РИА Новости, 17.07.2024

Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными

В Оренбургской области 47 предприятий участвуют в национальном проекте "Производительность труда", это позволяет им становиться более эффективными и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:26

2024-07-17T15:26

2024-07-17T15:26

оренбургская область

технологии

оренбургская область

денис паслер

владимир путин

поддержка бизнеса

нацпроекты

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Оренбургской области 47 предприятий участвуют в национальном проекте "Производительность труда", это позволяет им становиться более эффективными и конкурентоспособными, сообщил губернатор региона Денис Паслер. В Оренбургской области активно реализуется национальный проект "Производительность труда", разработанный во исполнение майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году. "На территории региона в национальном проекте участвуют 47 предприятий различных отраслей экономики. Бережливые технологии позволяют им становиться более эффективными и конкурентоспособными. На сегодня общий экономический эффект составляет 2 миллиарда 48 миллионов рублей", – приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера. Так, Орский завод металлоконструкций участвует в проекте с октября 2023 года, за это время удалось достичь высоких результатов по оптимизации одного из ключевых технологических процессов – производства сварной балки. Рабочая группа предприятия участвовала в тренингах по основам бережливого производства, автономному обслуживанию, анализу эффективности оборудования. Для дальнейшего обучения сотрудников в области бережливого производства подготовлены и сертифицированы два инструктора. Кроме того, на предприятии внедрили производственный анализ, выявили проблемы и разработали план по достижению целевых показателей. При участии экспертов Регионального центра компетенций специалисты завода сократили время протекания процесса на 30%, снизили объемы незавершенного производства на 37%, повысили общую выработку на участке на 43%. Экономический эффект от реализации проекта составил более 9,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231117/dorogi-1910054592.html

https://ria.ru/20231209/orenburg-1914778627.html

https://ria.ru/20231028/orenburg-1905802371.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, оренбургская область, денис паслер, владимир путин, поддержка бизнеса , нацпроекты