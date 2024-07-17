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Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными - РИА Новости, 17.07.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:26 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/orenburzhe-1960262548.html
Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными
Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными - РИА Новости, 17.07.2024
Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными
В Оренбургской области 47 предприятий участвуют в национальном проекте "Производительность труда", это позволяет им становиться более эффективными и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:26
2024-07-17T15:26
оренбургская область
технологии
оренбургская область
денис паслер
владимир путин
поддержка бизнеса
нацпроекты
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Оренбургской области 47 предприятий участвуют в национальном проекте "Производительность труда", это позволяет им становиться более эффективными и конкурентоспособными, сообщил губернатор региона Денис Паслер. В Оренбургской области активно реализуется национальный проект "Производительность труда", разработанный во исполнение майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году. "На территории региона в национальном проекте участвуют 47 предприятий различных отраслей экономики. Бережливые технологии позволяют им становиться более эффективными и конкурентоспособными. На сегодня общий экономический эффект составляет 2 миллиарда 48 миллионов рублей", – приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера. Так, Орский завод металлоконструкций участвует в проекте с октября 2023 года, за это время удалось достичь высоких результатов по оптимизации одного из ключевых технологических процессов – производства сварной балки. Рабочая группа предприятия участвовала в тренингах по основам бережливого производства, автономному обслуживанию, анализу эффективности оборудования. Для дальнейшего обучения сотрудников в области бережливого производства подготовлены и сертифицированы два инструктора. Кроме того, на предприятии внедрили производственный анализ, выявили проблемы и разработали план по достижению целевых показателей. При участии экспертов Регионального центра компетенций специалисты завода сократили время протекания процесса на 30%, снизили объемы незавершенного производства на 37%, повысили общую выработку на участке на 43%. Экономический эффект от реализации проекта составил более 9,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231117/dorogi-1910054592.html
https://ria.ru/20231209/orenburg-1914778627.html
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технологии, оренбургская область, денис паслер, владимир путин, поддержка бизнеса , нацпроекты
Оренбургская область, Технологии, Оренбургская область, Денис Паслер, Владимир Путин, Поддержка бизнеса , Нацпроекты

Паслер: бережливые технологии помогают предприятиям быть более эффективными

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Оренбургской области 47 предприятий участвуют в национальном проекте "Производительность труда", это позволяет им становиться более эффективными и конкурентоспособными, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
В Оренбургской области активно реализуется национальный проект "Производительность труда", разработанный во исполнение майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году.
Оренбург - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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17 ноября 2023, 12:22
"На территории региона в национальном проекте участвуют 47 предприятий различных отраслей экономики. Бережливые технологии позволяют им становиться более эффективными и конкурентоспособными. На сегодня общий экономический эффект составляет 2 миллиарда 48 миллионов рублей", – приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера.
Так, Орский завод металлоконструкций участвует в проекте с октября 2023 года, за это время удалось достичь высоких результатов по оптимизации одного из ключевых технологических процессов – производства сварной балки.
Рабочая группа предприятия участвовала в тренингах по основам бережливого производства, автономному обслуживанию, анализу эффективности оборудования. Для дальнейшего обучения сотрудников в области бережливого производства подготовлены и сертифицированы два инструктора.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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9 декабря 2023, 12:38
Кроме того, на предприятии внедрили производственный анализ, выявили проблемы и разработали план по достижению целевых показателей.
При участии экспертов Регионального центра компетенций специалисты завода сократили время протекания процесса на 30%, снизили объемы незавершенного производства на 37%, повысили общую выработку на участке на 43%.
Экономический эффект от реализации проекта составил более 9,5 миллионов рублей.
Благоустройство общественных территорий в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Оренбуржье завершили благоустройство 13 общественных территорий
28 октября 2023, 11:37
 
Оренбургская областьТехнологииОренбургская областьДенис ПаслерВладимир ПутинПоддержка бизнесаНацпроекты
 
 
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