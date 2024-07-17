https://ria.ru/20240717/opros-1960193060.html

Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным

Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным - РИА Новости, 17.07.2024

Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным

Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22%... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:18

2024-07-17T11:18

2024-07-17T12:25

туризм

вциом

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22% респондентов привлекают природные маршруты, 6% - городские, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Идеальное путешествие на автомобиле для 68% респондентов проходит по смешанному туристическому маршруту частично через города, частично - по природной местности. Около четверти (22%) россиян предпочитают только природные маршруты, 6% - маршруты, проходящие через города. Четверо из десяти (41%) опрошенных в автопутешествии предпочитают ночевать в гостинице или отеле, 35% - на базе отдыха в летнем домике, 17% - в кемпинге с отведенным местом для палаток, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Каждый день или через день перемещаться на новые места во время путешествия предпочитают 17% туристов, 29% готовы перемещаться пару раз в неделю, 47% выбирают доехать до места назначения и там остановиться. В свою очередь эксперт ВЦИОМ Анна Жирикова отметила, что в портрете идеального автотуриста наблюдаются общие черты: спрос на более комфортные коллективные средства размещения, приоритет на смешанный тип поездки, включающей природные и городские достопримечательности."В то же время на каждой конкретно взятой территории, в каждом регионе страны, обладающем уникальным природными местами, культурно-историческими, архитектурными памятниками, будет совершенно разная степень доступности и популярности этих локаций. И в этом смысле, с одной стороны, необходимо проводить более тщательный анализ текущего развития территории, возможностей ее адаптации именно к автомобильным туристическим маршрутам, с другой, учитывать интересы местного сообщества, их традиции, образ жизни, отношение к своим святым местам", - считает эксперт.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240715/turizm-1959712368.html

https://ria.ru/20240603/vtsiom-1950112359.html

https://ria.ru/20240503/opros-1943637743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом, россия