Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:18 17.07.2024 (обновлено: 12:25 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/opros-1960193060.html
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным - РИА Новости, 17.07.2024
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным
Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22%... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:18
2024-07-17T12:25
туризм
вциом
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882779738_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_9a45a16340c6299c029603fb7f2f950a.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22% респондентов привлекают природные маршруты, 6% - городские, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Идеальное путешествие на автомобиле для 68% респондентов проходит по смешанному туристическому маршруту частично через города, частично - по природной местности. Около четверти (22%) россиян предпочитают только природные маршруты, 6% - маршруты, проходящие через города. Четверо из десяти (41%) опрошенных в автопутешествии предпочитают ночевать в гостинице или отеле, 35% - на базе отдыха в летнем домике, 17% - в кемпинге с отведенным местом для палаток, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Каждый день или через день перемещаться на новые места во время путешествия предпочитают 17% туристов, 29% готовы перемещаться пару раз в неделю, 47% выбирают доехать до места назначения и там остановиться. В свою очередь эксперт ВЦИОМ Анна Жирикова отметила, что в портрете идеального автотуриста наблюдаются общие черты: спрос на более комфортные коллективные средства размещения, приоритет на смешанный тип поездки, включающей природные и городские достопримечательности.&quot;В то же время на каждой конкретно взятой территории, в каждом регионе страны, обладающем уникальным природными местами, культурно-историческими, архитектурными памятниками, будет совершенно разная степень доступности и популярности этих локаций. И в этом смысле, с одной стороны, необходимо проводить более тщательный анализ текущего развития территории, возможностей ее адаптации именно к автомобильным туристическим маршрутам, с другой, учитывать интересы местного сообщества, их традиции, образ жизни, отношение к своим святым местам&quot;, - считает эксперт.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240715/turizm-1959712368.html
https://ria.ru/20240603/vtsiom-1950112359.html
https://ria.ru/20240503/opros-1943637743.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882779738_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_f6bf2c14d14f4c0d69c045bdac9f71e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, россия
Туризм, ВЦИОМ, Россия
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным

ВЦИОМ: 68% россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкПеревал Шаукам между урочищем Джилы-Су и Баксанским ущельем в Кабардино-Балкарии
Перевал Шаукам между урочищем Джилы-Су и Баксанским ущельем в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
Перевал Шаукам между урочищем Джилы-Су и Баксанским ущельем в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22% респондентов привлекают природные маршруты, 6% - городские, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
Идеальное путешествие на автомобиле для 68% респондентов проходит по смешанному туристическому маршруту частично через города, частично - по природной местности. Около четверти (22%) россиян предпочитают только природные маршруты, 6% - маршруты, проходящие через города.
Плато Путорана и река Нижняя Тунгуска - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Опрос показал отношение россиян к развитию туризма в заповедных местах
15 июля, 10:53
Четверо из десяти (41%) опрошенных в автопутешествии предпочитают ночевать в гостинице или отеле, 35% - на базе отдыха в летнем домике, 17% - в кемпинге с отведенным местом для палаток, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Каждый день или через день перемещаться на новые места во время путешествия предпочитают 17% туристов, 29% готовы перемещаться пару раз в неделю, 47% выбирают доехать до места назначения и там остановиться.
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Опрос показал, как россияне планируют отдыхать этим летом
3 июня, 11:03
В свою очередь эксперт ВЦИОМ Анна Жирикова отметила, что в портрете идеального автотуриста наблюдаются общие черты: спрос на более комфортные коллективные средства размещения, приоритет на смешанный тип поездки, включающей природные и городские достопримечательности.
«

"В то же время на каждой конкретно взятой территории, в каждом регионе страны, обладающем уникальным природными местами, культурно-историческими, архитектурными памятниками, будет совершенно разная степень доступности и популярности этих локаций. И в этом смысле, с одной стороны, необходимо проводить более тщательный анализ текущего развития территории, возможностей ее адаптации именно к автомобильным туристическим маршрутам, с другой, учитывать интересы местного сообщества, их традиции, образ жизни, отношение к своим святым местам", - считает эксперт.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Семья путешествует на машине - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий
3 мая, 11:18
 
ТуризмВЦИОМРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала