https://ria.ru/20240717/opros-1960193060.html
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным - РИА Новости, 17.07.2024
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным
Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22%... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:18
2024-07-17T11:18
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22% респондентов привлекают природные маршруты, 6% - городские, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Идеальное путешествие на автомобиле для 68% респондентов проходит по смешанному туристическому маршруту частично через города, частично - по природной местности. Около четверти (22%) россиян предпочитают только природные маршруты, 6% - маршруты, проходящие через города. Четверо из десяти (41%) опрошенных в автопутешествии предпочитают ночевать в гостинице или отеле, 35% - на базе отдыха в летнем домике, 17% - в кемпинге с отведенным местом для палаток, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Каждый день или через день перемещаться на новые места во время путешествия предпочитают 17% туристов, 29% готовы перемещаться пару раз в неделю, 47% выбирают доехать до места назначения и там остановиться. В свою очередь эксперт ВЦИОМ Анна Жирикова отметила, что в портрете идеального автотуриста наблюдаются общие черты: спрос на более комфортные коллективные средства размещения, приоритет на смешанный тип поездки, включающей природные и городские достопримечательности."В то же время на каждой конкретно взятой территории, в каждом регионе страны, обладающем уникальным природными местами, культурно-историческими, архитектурными памятниками, будет совершенно разная степень доступности и популярности этих локаций. И в этом смысле, с одной стороны, необходимо проводить более тщательный анализ текущего развития территории, возможностей ее адаптации именно к автомобильным туристическим маршрутам, с другой, учитывать интересы местного сообщества, их традиции, образ жизни, отношение к своим святым местам", - считает эксперт.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240715/turizm-1959712368.html
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вциом, россия
Опрос показал, какое автопутешествие россияне считают идеальным
ВЦИОМ: 68% россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Семь из десяти (68%) россиян предпочитают смешанные маршруты в автопутешествиях, которые частично проходят через города, частично - по природной местности, 22% респондентов привлекают природные маршруты, 6% - городские, согласно результатам опроса ВЦИОМ
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Идеальное путешествие на автомобиле для 68% респондентов проходит по смешанному туристическому маршруту частично через города, частично - по природной местности. Около четверти (22%) россиян предпочитают только природные маршруты, 6% - маршруты, проходящие через города.
Четверо из десяти (41%) опрошенных в автопутешествии предпочитают ночевать в гостинице или отеле, 35% - на базе отдыха в летнем домике, 17% - в кемпинге с отведенным местом для палаток, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Каждый день или через день перемещаться на новые места во время путешествия предпочитают 17% туристов, 29% готовы перемещаться пару раз в неделю, 47% выбирают доехать до места назначения и там остановиться.
В свою очередь эксперт ВЦИОМ Анна Жирикова отметила, что в портрете идеального автотуриста наблюдаются общие черты: спрос на более комфортные коллективные средства размещения, приоритет на смешанный тип поездки, включающей природные и городские достопримечательности.
«
"В то же время на каждой конкретно взятой территории, в каждом регионе страны, обладающем уникальным природными местами, культурно-историческими, архитектурными памятниками, будет совершенно разная степень доступности и популярности этих локаций. И в этом смысле, с одной стороны, необходимо проводить более тщательный анализ текущего развития территории, возможностей ее адаптации именно к автомобильным туристическим маршрутам, с другой, учитывать интересы местного сообщества, их традиции, образ жизни, отношение к своим святым местам", - считает эксперт.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.