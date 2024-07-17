https://ria.ru/20240717/opasnost-1960366859.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:53
2024-07-17T21:53
2024-07-17T21:53
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!", - говорится в сообщении.Опасность атаки БПЛА была объявлена в среду, в 19.44 по мск, она продлилась почти два часа.
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников