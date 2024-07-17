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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил в среду губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:50
2024-07-17T19:50
2024-07-17T19:52
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил в среду губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Власти Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников