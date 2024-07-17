https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html

Омск накрыли сильные ливни

Омск накрыли сильные ливни - РИА Новости, 17.07.2024

Омск накрыли сильные ливни

Сильные ливни и ветер порывами 17-20 метров в секунду начались после обеда в Омске, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:08

2024-07-17T14:08

2024-07-17T14:08

происшествия

жкх

омск

омская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Сильные ливни и ветер порывами 17-20 метров в секунду начались после обеда в Омске, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Сильные ливни начались во всех районах Омска после обеда. Улицы и дороги города оказались под водой. На улице Ленина в центре города водой затопило подземные пешеходы и магазины. Местами была остановлена работа общественного транспорта. "По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 16 июля с сохранением ночью 17 июля 2024 года местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, при грозе ветер порывами 15-20 м/с", - сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности во время непогоды - необходимости избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, не парковать под ними автомобили и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20240716/groza-1960008495.html

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происшествия, жкх, омск, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)