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Омск накрыли сильные ливни - РИА Новости, 17.07.2024
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14:08 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html
Омск накрыли сильные ливни
Омск накрыли сильные ливни - РИА Новости, 17.07.2024
Омск накрыли сильные ливни
Сильные ливни и ветер порывами 17-20 метров в секунду начались после обеда в Омске, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:08
2024-07-17T14:08
происшествия
жкх
омск
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Сильные ливни и ветер порывами 17-20 метров в секунду начались после обеда в Омске, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Сильные ливни начались во всех районах Омска после обеда. Улицы и дороги города оказались под водой. На улице Ленина в центре города водой затопило подземные пешеходы и магазины. Местами была остановлена работа общественного транспорта. "По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 16 июля с сохранением ночью 17 июля 2024 года местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, при грозе ветер порывами 15-20 м/с", - сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности во время непогоды - необходимости избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, не парковать под ними автомобили и не оставлять детей без присмотра.
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происшествия, жкх, омск, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Омск, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Омск накрыли сильные ливни

В Омске начались сильные ливни и ветер порывами 17-20 метров в секунду

Ливень в Омске. Кадр видео очевидца
Ливень в Омске. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Ливень в Омске. Кадр видео очевидца
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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Сильные ливни и ветер порывами 17-20 метров в секунду начались после обеда в Омске, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сильные ливни начались во всех районах Омска после обеда. Улицы и дороги города оказались под водой. На улице Ленина в центре города водой затопило подземные пешеходы и магазины. Местами была остановлена работа общественного транспорта.
«
"По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 16 июля с сохранением ночью 17 июля 2024 года местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, при грозе ветер порывами 15-20 м/с", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности во время непогоды - необходимости избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, не парковать под ними автомобили и не оставлять детей без присмотра.
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и ветре во вторник
16 июля, 13:54
 
ПроисшествияЖКХОмскОмская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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