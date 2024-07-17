https://ria.ru/20240717/odnoklassniki-1960046137.html

Одноклассники разрешат пользователям отказаться от получения подарков

Одноклассники разрешат пользователям отказаться от получения подарков - РИА Новости, 17.07.2024

Одноклассники разрешат пользователям отказаться от получения подарков

Одноклассники позволят пользователям полностью отказаться от получения виртуальных подарков или ограничить круг дарящих даже среди друзей. Обновление призвано... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:00

2024-07-17T10:00

2024-07-17T10:00

одноклассники

соцсети

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Одноклассники позволят пользователям полностью отказаться от получения виртуальных подарков или ограничить круг дарящих даже среди друзей. Обновление призвано уменьшить количество запросов на нежелательное для ряда пользователей общение и улучшить взаимодействие между людьми в ОК. Новая настройка позволяет выбирать, от кого человек хочет получать подарки в соцсети. Можно поставить полный запрет на получение подарков от всех пользователей, только незнакомых или своих друзей, а также сделать точечные запреты, ограничив в этой активности определенных людей. В этом случае при попытке отправить виртуальный подарок будет появляться сообщение "Этому пользователю нельзя отправить подарок". Также в ОК есть возможность автоматически скрывать в ленте полученные и отправленные подарки. Благодаря обновлению пользователи ОК смогут настроить свой комфортный режим использования этого сервиса, а число жалоб на нежелательное общение и отклонений отправленных подарков снизится. Новые возможности в течение нескольких месяцев тестировались на разных группах пользователей ОК. Суммарно число отклонений подарков и количество жалоб пользователей на навязчивость уменьшилось на 20% за сравнимые периоды времени. Это способствует росту активности в других сервисах соцсети из-за исчезновения раздражающих факторов. Александр Москвичев, директор по продукту, Одноклассники: "Одноклассники меняются вместе с пользователями и прислушиваются к их запросам. Массовые рассылки подарков, в основном от незнакомцев, были для многих раздражающим фактором, который останавливал людей от частого посещения ОК. Сейчас мы постарались немного упорядочить дарения внутри соцсети, и видим, что активность пользователей становится более осознанной, а время, которое они проводят в ОК, начинает расти. Лояльные пользователи чаще взаимодействуют с контентом, рекламой и проводят больше времени в соцсети". Сервис виртуальных подарков – один из самых массовых в ОК. Ежедневно миллионы пользователей отправляют подарки к праздникам или просто без повода. Если подарок принят, он отображается на фотографии пользователя, а также в его ленте. Подарками в ОК можно обмениваться бесплатно или же приобретать их за внутреннюю валюту соцсети. ОК активно работают над тем, чтобы сервис не только оставался популярным и увеличивал свою аудиторию, но и был комфортным для всех пользователей – в том числе тех, кто хотел бы ограничить нежелательную активность на своей странице в соцсети.

https://ria.ru/20240627/odnoklassniki-1955615047.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, соцсети