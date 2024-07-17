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ВСУ обстреляли село в Брянской области, ранена девочка-подросток
ВСУ обстреляли село в Брянской области, ранена девочка-подросток - РИА Новости, 17.07.2024
ВСУ обстреляли село в Брянской области, ранена девочка-подросток
Один человек пострадал при украинском обстреле села в Брянской области, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:05
2024-07-17T20:05
2024-07-17T20:21
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
суземский район
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при украинском обстреле села в Брянской области, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, ранения в селе Зерново получила девочка-подросток."Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены четыре домовладения", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, суземский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Суземский район
ВСУ обстреляли село в Брянской области, ранена девочка-подросток
ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области, ранена девочка-подросток