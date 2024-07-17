https://ria.ru/20240717/obstrel-1960349374.html

ВСУ обстреляли село в Брянской области, ранена девочка-подросток

ВСУ обстреляли село в Брянской области, ранена девочка-подросток - РИА Новости, 17.07.2024

ВСУ обстреляли село в Брянской области, ранена девочка-подросток

Один человек пострадал при украинском обстреле села в Брянской области, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:05

2024-07-17T20:05

2024-07-17T20:21

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

суземский район

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при украинском обстреле села в Брянской области, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, ранения в селе Зерново получила девочка-подросток."Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены четыре домовладения", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

брянская область

суземский район

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Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, суземский район