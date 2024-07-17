https://ria.ru/20240717/obstrel-1960300165.html

В Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

В Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.07.2024

В Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего в РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:07

2024-07-17T17:07

2024-07-17T17:18

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего в областную больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.По информации губернатора, в результате обстрела повреждены семь частных домовладений, осколками посечены четыре автомобиля."Прямыми попаданиями снарядов уничтожены один автомобиль и один гараж. Также на территории частного домовладения загоревшийся строительный вагончик был оперативно потушен пожарными расчетами", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия