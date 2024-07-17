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В Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.07.2024
В Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего в РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:07
2024-07-17T17:07
2024-07-17T17:18
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего в областную больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.По информации губернатора, в результате обстрела повреждены семь частных домовладений, осколками посечены четыре автомобиля."Прямыми попаданиями снарядов уничтожены один автомобиль и один гараж. Также на территории частного домовладения загоревшийся строительный вагончик был оперативно потушен пожарными расчетами", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
В Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области