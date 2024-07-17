https://ria.ru/20240717/obstrel-1960179001.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в среду за 15 минут выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:11

2024-07-17T10:11

2024-07-17T10:11

в мире

донецк

петровский район

горловка

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду за 15 минут выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 08:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 8:25 и 8:35 мск по Петровскому району Донецка выпустили еще шесть таких же снарядов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231117/obstrel-1910142549.html

https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html

донецк

петровский район

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, петровский район, горловка, стирол, нато