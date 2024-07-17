Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/obstrel-1960179001.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в среду за 15 минут выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:11
2024-07-17T10:11
в мире
донецк
петровский район
горловка
стирол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду за 15 минут выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 08:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 8:25 и 8:35 мск по Петровскому району Донецка выпустили еще шесть таких же снарядов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/obstrel-1910142549.html
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html
донецк
петровский район
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_72333de588c450dec3096abb9465d768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, петровский район, горловка, стирол, нато
В мире, Донецк, Петровский район, Горловка, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду за 15 минут выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 08:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
ВСУ продолжили обстреливать Горловку и Донецк
17 ноября 2023, 17:09
По данным ведомства, в 8:25 и 8:35 мск по Петровскому району Донецка выпустили еще шесть таких же снарядов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
10 марта, 09:44
 
В миреДонецкПетровский районГорловкаСтиролНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала