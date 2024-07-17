Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду за 15 минут выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 08:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, в 8:25 и 8:35 мск по Петровскому району Донецка выпустили еще шесть таких же снарядов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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