https://ria.ru/20240717/novorossijsk-1960367439.html

Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях

Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях - РИА Новости, 17.07.2024

Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях

Учения пройдут в среду ночью в акватории Черного моря в порту Новороссийска, сообщили в администрации города. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:01

2024-07-17T22:01

2024-07-17T22:01

черное море

новороссийск

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Учения пройдут в среду ночью в акватории Черного моря в порту Новороссийска, сообщили в администрации города. "В период 21.00 до 24.00 17 июля 2024 г. спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/armeniya-1959774581.html

черное море

новороссийск

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черное море, новороссийск