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Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях - РИА Новости, 17.07.2024
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22:01 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/novorossijsk-1960367439.html
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях - РИА Новости, 17.07.2024
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях
Учения пройдут в среду ночью в акватории Черного моря в порту Новороссийска, сообщили в администрации города. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:01
2024-07-17T22:01
черное море
новороссийск
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Учения пройдут в среду ночью в акватории Черного моря в порту Новороссийска, сообщили в администрации города. "В период 21.00 до 24.00 17 июля 2024 г. спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
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черное море, новороссийск
Черное море, Новороссийск
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях

Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях в акватории морского порта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Учения пройдут в среду ночью в акватории Черного моря в порту Новороссийска, сообщили в администрации города.
«
"В период 21.00 до 24.00 17 июля 2024 г. спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Армяно-американские учения - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Ереване стартовали армяно-американские военные учения
15 июля, 14:46
 
Черное мореНовороссийск
 
 
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