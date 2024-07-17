https://ria.ru/20240717/novorossijsk-1960367439.html
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях - РИА Новости, 17.07.2024
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях
Учения пройдут в среду ночью в акватории Черного моря в порту Новороссийска, сообщили в администрации города. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:01
2024-07-17T22:01
2024-07-17T22:01
черное море
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Учения пройдут в среду ночью в акватории Черного моря в порту Новороссийска, сообщили в администрации города. "В период 21.00 до 24.00 17 июля 2024 г. спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/armeniya-1959774581.html
черное море
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новороссийск
Черное море, Новороссийск
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях
Власти Новороссийска предупредили о ночных учениях в акватории морского порта