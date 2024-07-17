https://ria.ru/20240717/novorossijsk-1960342856.html

В Новороссийске не зафиксировали загрязнения атмосферы после пожара

В Новороссийске не зафиксировали загрязнения атмосферы после пожара - РИА Новости, 17.07.2024

В Новороссийске не зафиксировали загрязнения атмосферы после пожара

Специалисты не зафиксировали загрязнение атмосферы в Новороссийске на фоне крупного лесного пожара, сообщили в среду в администрации города. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:27

2024-07-17T19:27

2024-07-17T19:27

происшествия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

пожар

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КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали загрязнение атмосферы в Новороссийске на фоне крупного лесного пожара, сообщили в среду в администрации города. "Период наблюдений – 16 июля 2024 года. По данным КЛМЗОС Новороссийск, в течение – 16 июля 2024 по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы, формальдегиду превышения ПДКм.р. (максимальная разовая концентрация - ред.) не зарегистрированы. Загрязнение атмосферы города в течение суток – пониженное", - говорится на сайте администрации. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. Во вторник вечером пожар был полностью ликвидирован.

новороссийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, пожар