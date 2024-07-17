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В Новороссийске не зафиксировали загрязнения атмосферы после пожара
В Новороссийске не зафиксировали загрязнения атмосферы после пожара - РИА Новости, 17.07.2024
В Новороссийске не зафиксировали загрязнения атмосферы после пожара
Специалисты не зафиксировали загрязнение атмосферы в Новороссийске на фоне крупного лесного пожара, сообщили в среду в администрации города. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:27
2024-07-17T19:27
2024-07-17T19:27
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
пожар
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КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали загрязнение атмосферы в Новороссийске на фоне крупного лесного пожара, сообщили в среду в администрации города. "Период наблюдений – 16 июля 2024 года. По данным КЛМЗОС Новороссийск, в течение – 16 июля 2024 по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы, формальдегиду превышения ПДКм.р. (максимальная разовая концентрация - ред.) не зарегистрированы. Загрязнение атмосферы города в течение суток – пониженное", - говорится на сайте администрации. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. Во вторник вечером пожар был полностью ликвидирован.
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, пожар
Происшествия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Пожар
В Новороссийске не зафиксировали загрязнения атмосферы после пожара
Власти Новороссийска заявили о пониженном загрязнении атмосферы в городе