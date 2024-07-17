На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога
© Фото : Правительство Сахалинской областиПроектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" на Сахалине
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" на Сахалине
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эксперты рынка НТИ "Нейронет" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога на ежегодном проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который проходит в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба НТИ.
"Технологии нейронета затрагивают не только биологию, но и когнитивную сферу, более тонкие материи, поэтому нужно уделять внимание этическим вопросам. Это наша первая версия кодекса, которую мы будем дорабатывать после "Архипелага", – рассказала заместитель директора по развитию Нейро Центра (Сколтех) Наталья Подсосонная, ее слова приводит пресс-служба.
Этический кодекс призван урегулировать проблемы нейроэтики в профессиональном сообществе. По словам генерального директора "Нейротренд" Наталии Галкиной, проблемы нейроэтики можно разделить на три больших блока, к которым относятся обеспечение свободы и безопасности данных, риски, связанные с улучшением человека по его желанию без медицинских показаний и социальные изменения, которые может повлечь за собой распространение нейротехнологий.
Кодекс состоит из девяти пунктов, которые содержат положения о необходимости нейротехнологу действовать в соответствии с принципами социальной ответственности, защищать персональные данные, исходить из приоритета естественного над искусственным и предоставлять общественности объективную информацию о результатах исследований и последствиях использования нейротехнологий.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.
Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
Эксперт рассказала, к чему приведет популяризация ИИ в России
21 октября 2023, 12:53