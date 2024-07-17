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На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога - РИА Новости, 17.07.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
16:12 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/neyrotekhnologi-1960263169.html
На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога
На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога - РИА Новости, 17.07.2024
На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога
Эксперты рынка НТИ "Нейронет" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога на ежегодном проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:12
2024-07-17T16:12
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
технологии
южно-сахалинск
сахалинская область
наталья галкина
сколковский институт науки и технологий
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эксперты рынка НТИ "Нейронет" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога на ежегодном проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который проходит в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба НТИ. "Технологии нейронета затрагивают не только биологию, но и когнитивную сферу, более тонкие материи, поэтому нужно уделять внимание этическим вопросам. Это наша первая версия кодекса, которую мы будем дорабатывать после "Архипелага", – рассказала заместитель директора по развитию Нейро Центра (Сколтех) Наталья Подсосонная, ее слова приводит пресс-служба. Этический кодекс призван урегулировать проблемы нейроэтики в профессиональном сообществе. По словам генерального директора "Нейротренд" Наталии Галкиной, проблемы нейроэтики можно разделить на три больших блока, к которым относятся обеспечение свободы и безопасности данных, риски, связанные с улучшением человека по его желанию без медицинских показаний и социальные изменения, которые может повлечь за собой распространение нейротехнологий. Кодекс состоит из девяти пунктов, которые содержат положения о необходимости нейротехнологу действовать в соответствии с принципами социальной ответственности, защищать персональные данные, исходить из приоритета естественного над искусственным и предоставлять общественности объективную информацию о результатах исследований и последствиях использования нейротехнологий. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240425/neyroset-1942180271.html
https://ria.ru/20231021/ii-1904329966.html
южно-сахалинск
сахалинская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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технологии, южно-сахалинск, сахалинская область, наталья галкина, сколковский институт науки и технологий, агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Технологии, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Наталья Галкина, Сколковский институт науки и технологий, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога

© Фото : Правительство Сахалинской областиПроектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" на Сахалине
Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Правительство Сахалинской области
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" на Сахалине
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эксперты рынка НТИ "Нейронет" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога на ежегодном проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который проходит в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба НТИ.
"Технологии нейронета затрагивают не только биологию, но и когнитивную сферу, более тонкие материи, поэтому нужно уделять внимание этическим вопросам. Это наша первая версия кодекса, которую мы будем дорабатывать после "Архипелага", – рассказала заместитель директора по развитию Нейро Центра (Сколтех) Наталья Подсосонная, ее слова приводит пресс-служба.
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Этический кодекс призван урегулировать проблемы нейроэтики в профессиональном сообществе. По словам генерального директора "Нейротренд" Наталии Галкиной, проблемы нейроэтики можно разделить на три больших блока, к которым относятся обеспечение свободы и безопасности данных, риски, связанные с улучшением человека по его желанию без медицинских показаний и социальные изменения, которые может повлечь за собой распространение нейротехнологий.
Кодекс состоит из девяти пунктов, которые содержат положения о необходимости нейротехнологу действовать в соответствии с принципами социальной ответственности, защищать персональные данные, исходить из приоритета естественного над искусственным и предоставлять общественности объективную информацию о результатах исследований и последствиях использования нейротехнологий.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.
Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"ТехнологииЮжно-СахалинскСахалинская областьНаталья ГалкинаСколковский институт науки и технологийАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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