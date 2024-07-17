https://ria.ru/20240717/neyrotekhnologi-1960263169.html

На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога

На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога - РИА Новости, 17.07.2024

На "Архипелаге" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога

Эксперты рынка НТИ "Нейронет" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога на ежегодном проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:12

2024-07-17T16:12

2024-07-17T16:12

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

южно-сахалинск

сахалинская область

наталья галкина

сколковский институт науки и технологий

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эксперты рынка НТИ "Нейронет" представили первую версию этического кодекса нейротехнолога на ежегодном проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который проходит в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба НТИ. "Технологии нейронета затрагивают не только биологию, но и когнитивную сферу, более тонкие материи, поэтому нужно уделять внимание этическим вопросам. Это наша первая версия кодекса, которую мы будем дорабатывать после "Архипелага", – рассказала заместитель директора по развитию Нейро Центра (Сколтех) Наталья Подсосонная, ее слова приводит пресс-служба. Этический кодекс призван урегулировать проблемы нейроэтики в профессиональном сообществе. По словам генерального директора "Нейротренд" Наталии Галкиной, проблемы нейроэтики можно разделить на три больших блока, к которым относятся обеспечение свободы и безопасности данных, риски, связанные с улучшением человека по его желанию без медицинских показаний и социальные изменения, которые может повлечь за собой распространение нейротехнологий. Кодекс состоит из девяти пунктов, которые содержат положения о необходимости нейротехнологу действовать в соответствии с принципами социальной ответственности, защищать персональные данные, исходить из приоритета естественного над искусственным и предоставлять общественности объективную информацию о результатах исследований и последствиях использования нейротехнологий. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240425/neyroset-1942180271.html

https://ria.ru/20231021/ii-1904329966.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, южно-сахалинск, сахалинская область, наталья галкина, сколковский институт науки и технологий, агентство стратегических инициатив (аси)