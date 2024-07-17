https://ria.ru/20240717/neft-1960165584.html
Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса со стороны Китая
Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса со стороны Китая - РИА Новости, 17.07.2024
Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса со стороны Китая
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях сокращения спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:29
2024-07-17T08:29
2024-07-17T08:29
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях сокращения спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается 0,14% - до 83,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 79,62 доллара. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому инвесторы оценивают последние вышедшие данные по экономике страны. Кроме того, в течение этой недели проходит Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XX созыва, на котором будет определено дальнейшее направление социально-экономического развития КНР. Экономические данные из Китая были опубликованы в понедельник. Так, промышленное производство в стране в июне выросло на 5,3% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 5%. При этом ВВП Китая во втором квартале вырос на 4,7% год к году при прогнозе роста на 5,1%, в квартальном выражении показатель увеличился на 0,7%, ожидался рост на 1,1%. "Более слабые, чем ожидалось, данные по экономическому росту Китая вызывают сомнения, не слишком ли оптимистичны участники рынка относительно спроса на нефть в стране. ... Надежды на усиление стимулирующих мер на Третьем пленуме также немного угасли", - прокомментировал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает снижение запасов нефти в США за предыдущую неделю в 4,44 миллиона баррелей.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959542994.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, китай, сша, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Brent, WTI (нефть)
Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса со стороны Китая
Мировые цены на нефть снизились на опасениях сокращения спроса со стороны Китая
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях сокращения спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent
снижается 0,14% - до 83,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI
- на 0,11%, до 79,62 доллара.
Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому инвесторы оценивают последние вышедшие данные по экономике страны. Кроме того, в течение этой недели проходит Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XX созыва, на котором будет определено дальнейшее направление социально-экономического развития КНР.
Экономические данные из Китая были опубликованы в понедельник. Так, промышленное производство в стране в июне выросло на 5,3% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 5%. При этом ВВП Китая во втором квартале вырос на 4,7% год к году при прогнозе роста на 5,1%, в квартальном выражении показатель увеличился на 0,7%, ожидался рост на 1,1%.
"Более слабые, чем ожидалось, данные по экономическому росту Китая вызывают сомнения, не слишком ли оптимистичны участники рынка относительно спроса на нефть в стране. ... Надежды на усиление стимулирующих мер на Третьем пленуме также немного угасли", - прокомментировал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает снижение запасов нефти в США
за предыдущую неделю в 4,44 миллиона баррелей.