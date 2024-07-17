https://ria.ru/20240717/neft-1960165584.html

Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса со стороны Китая

Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса со стороны Китая - РИА Новости, 17.07.2024

Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса со стороны Китая

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях сокращения спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:29

2024-07-17T08:29

2024-07-17T08:29

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях сокращения спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается 0,14% - до 83,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 79,62 доллара. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому инвесторы оценивают последние вышедшие данные по экономике страны. Кроме того, в течение этой недели проходит Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XX созыва, на котором будет определено дальнейшее направление социально-экономического развития КНР. Экономические данные из Китая были опубликованы в понедельник. Так, промышленное производство в стране в июне выросло на 5,3% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 5%. При этом ВВП Китая во втором квартале вырос на 4,7% год к году при прогнозе роста на 5,1%, в квартальном выражении показатель увеличился на 0,7%, ожидался рост на 1,1%. "Более слабые, чем ожидалось, данные по экономическому росту Китая вызывают сомнения, не слишком ли оптимистичны участники рынка относительно спроса на нефть в стране. ... Надежды на усиление стимулирующих мер на Третьем пленуме также немного угасли", - прокомментировал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает снижение запасов нефти в США за предыдущую неделю в 4,44 миллиона баррелей.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959542994.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, китай, сша, brent, wti (нефть)