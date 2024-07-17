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В Подмосковье устранили около 70% недостроев и заброшенных зданий
В Подмосковье устранили около 70% недостроев и заброшенных зданий - РИА Новости, 17.07.2024
В Подмосковье устранили около 70% недостроев и заброшенных зданий
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о сносе порядка 70% недостроев и заброшенных зданий. Пять лет назад в регионе насчитывалось более 10 тысяч таких... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:24
2024-07-17T16:24
2024-07-17T16:24
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о сносе порядка 70% недостроев и заброшенных зданий. Пять лет назад в регионе насчитывалось более 10 тысяч таких строений, сообщает 360.ru.Глава региона отметил, что подобные дома портят облик городов, поэтому подлежат немедленному сносу."Напомню, что пять лет назад таких в Московской области было 10 с лишним тысяч, но порядка 70% удалось решить. Пока есть на виду заброшенные здания, которые портят города, мы должны не просто добиваться судебных решений, убирая подобные недоразумения, но и дальше сносить", – добавил он.Воробьев подытожил, что на освободившемся месте необходимо возводить парки и скверы.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 июл
— РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о сносе порядка 70% недостроев и заброшенных зданий. Пять лет назад в регионе насчитывалось более 10 тысяч таких строений, сообщает 360.ru
.
Глава региона отметил, что подобные дома портят облик городов, поэтому подлежат немедленному сносу.
"Напомню, что пять лет назад таких в Московской области было 10 с лишним тысяч, но порядка 70% удалось решить. Пока есть на виду заброшенные здания, которые портят города, мы должны не просто добиваться судебных решений, убирая подобные недоразумения, но и дальше сносить", – добавил он.
Воробьев подытожил, что на освободившемся месте необходимо возводить парки и скверы.