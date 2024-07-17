https://ria.ru/20240717/nato-1960264076.html

Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий

Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2024

Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий

Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:29

2024-07-17T15:29

2024-07-17T15:40

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛПДР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с Западом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не разделяет прогнозы президента Польши."Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение Альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой", - написал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что Дуда явно не отдает отчет себе в последствиях. По словам Слуцкого, Запад не слышит и не собирается устранять первопричины конфликта. "А Дуда разжигает пожар Третьей мировой и занимается намеренной эскалацией. Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического блока, что даже не так давно признал Генсек НАТО Столтенберг. Но Дуда упорно продолжает зомбировать европейцев и нагнетать фобии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240717/aviatsiya-1960062621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, украина, анджей дуда, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф, лдпр