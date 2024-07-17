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Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2024
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15:29 17.07.2024 (обновлено: 15:40 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/nato-1960264076.html
Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий
Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2024
Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий
Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:29
2024-07-17T15:40
в мире
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польша
украина
анджей дуда
леонид слуцкий (политик)
нато
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛПДР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с Западом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не разделяет прогнозы президента Польши."Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение Альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой", - написал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что Дуда явно не отдает отчет себе в последствиях. По словам Слуцкого, Запад не слышит и не собирается устранять первопричины конфликта. "А Дуда разжигает пожар Третьей мировой и занимается намеренной эскалацией. Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического блока, что даже не так давно признал Генсек НАТО Столтенберг. Но Дуда упорно продолжает зомбировать европейцев и нагнетать фобии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240717/aviatsiya-1960062621.html
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в мире, россия, польша, украина, анджей дуда, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф, лдпр
В мире, Россия, Польша, Украина, Анджей Дуда, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ, ЛДПР
Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, заявил Слуцкий

Слуцкий: включение НАТО в войну с Россией неизбежно грозит ядерной катастрофой

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛПДР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с Западом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не разделяет прогнозы президента Польши.
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"Победителей в противостоянии НАТО с Россией не будет, прямое включение Альянса в войну неизбежно грозит ядерной катастрофой", - написал Слуцкий.
Лидер ЛДПР отметил, что Дуда явно не отдает отчет себе в последствиях. По словам Слуцкого, Запад не слышит и не собирается устранять первопричины конфликта.
"А Дуда разжигает пожар Третьей мировой и занимается намеренной эскалацией. Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического блока, что даже не так давно признал Генсек НАТО Столтенберг. Но Дуда упорно продолжает зомбировать европейцев и нагнетать фобии", - подчеркнул он.
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"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 08:26
 
В миреРоссияПольшаУкраинаАнджей ДудаЛеонид Слуцкий (политик)НАТОГосдума РФЛДПР
 
 
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