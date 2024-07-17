Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию
Фицо: Словакия против того, чтобы ЕС наказывал Венгрию за визит Орбана в Россию
© AP Photo / Petr David JosekЛидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо у штаб-квартиры партии на следующий день после досрочных парламентских выборов в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Братислава не поддержит наказание Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
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"Вчера я дал указание Министерству иностранных дел, чтобы наши представители в органах Европейского союза ни в коем случае не соглашались с буквально сумасшедшими идеями наказывать Венгрию как председательствующую страну в ЕС за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, кроме Киева и Вашингтона, еще Москву и Пекин", — подчеркнул он.
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Фицо напомнил, что и сам во второй половине июня должен был посетить Китай, где также планировал обсудить вопросы мира и решающей роли Пекина в этом контексте. По его словам, из-за совершенного на него покушения поездку пришлось перенести на другие даты. Премьер Словакии добавил, что нельзя бояться открыто говорить о необходимости начать диалог не только с Китаем, но и с Россией.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Визит в Москву венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
На прошлой неделе Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов государств объединения предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
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