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Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
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19:54 17.07.2024 (обновлено: 22:49 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/nakazanie-1960347317.html
Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию
Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию
Братислава не поддержит наказание Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:54
2024-07-17T22:49
в мире
венгрия
москва
китай
виктор орбан
роберт фицо
владимир путин
евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Братислава не поддержит наказание Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях. &quot;Вчера я дал указание Министерству иностранных дел, чтобы наши представители в органах Европейского союза ни в коем случае не соглашались с буквально сумасшедшими идеями наказывать Венгрию как председательствующую страну в ЕС за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, кроме Киева и Вашингтона, еще Москву и Пекин&quot;, — подчеркнул он.Фицо напомнил, что и сам во второй половине июня должен был посетить Китай, где также планировал обсудить вопросы мира и решающей роли Пекина в этом контексте. По его словам, из-за совершенного на него покушения поездку пришлось перенести на другие даты. Премьер Словакии добавил, что нельзя бояться открыто говорить о необходимости начать диалог не только с Китаем, но и с Россией. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Визит в Москву венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.На прошлой неделе Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов государств объединения предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html
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в мире, венгрия, москва, китай, виктор орбан, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, politico, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Москва, Китай, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, Визит Орбана в Россию
Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию

Фицо: Словакия против того, чтобы ЕС наказывал Венгрию за визит Орбана в Россию

© AP Photo / Petr David JosekЛидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо у штаб-квартиры партии на следующий день после досрочных парламентских выборов в Словакии
Лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо у штаб-квартиры партии на следующий день после досрочных парламентских выборов в Словакии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Братислава не поддержит наказание Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
«

"Вчера я дал указание Министерству иностранных дел, чтобы наши представители в органах Европейского союза ни в коем случае не соглашались с буквально сумасшедшими идеями наказывать Венгрию как председательствующую страну в ЕС за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, кроме Киева и Вашингтона, еще Москву и Пекин", — подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией
15 июля, 23:31
Фицо напомнил, что и сам во второй половине июня должен был посетить Китай, где также планировал обсудить вопросы мира и решающей роли Пекина в этом контексте. По его словам, из-за совершенного на него покушения поездку пришлось перенести на другие даты. Премьер Словакии добавил, что нельзя бояться открыто говорить о необходимости начать диалог не только с Китаем, но и с Россией.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Визит в Москву венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
На прошлой неделе Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов государств объединения предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
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В миреВенгрияМоскваКитайВиктор ОрбанРоберт ФицоВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoВизит Орбана в Россию
 
 
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