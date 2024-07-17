https://ria.ru/20240717/nakazanie-1960347317.html

Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию

Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию - РИА Новости, 17.07.2024

Фицо осудил идею стран ЕС наказать Венгрию за визит Орбана в Россию

Братислава не поддержит наказание Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:54

2024-07-17T19:54

2024-07-17T22:49

в мире

венгрия

москва

китай

виктор орбан

роберт фицо

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900016643_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_31874fb2047e173d5a07bcc94eb362af.jpg

БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Братислава не поддержит наказание Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях. "Вчера я дал указание Министерству иностранных дел, чтобы наши представители в органах Европейского союза ни в коем случае не соглашались с буквально сумасшедшими идеями наказывать Венгрию как председательствующую страну в ЕС за то, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил с инициативой о мире, кроме Киева и Вашингтона, еще Москву и Пекин", — подчеркнул он.Фицо напомнил, что и сам во второй половине июня должен был посетить Китай, где также планировал обсудить вопросы мира и решающей роли Пекина в этом контексте. По его словам, из-за совершенного на него покушения поездку пришлось перенести на другие даты. Премьер Словакии добавил, что нельзя бояться открыто говорить о необходимости начать диалог не только с Китаем, но и с Россией. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Визит в Москву венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.На прошлой неделе Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов государств объединения предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.

https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html

https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html

венгрия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, москва, китай, виктор орбан, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, politico, визит орбана в россию