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В Омской области мужчина выстрелил в полицейских - РИА Новости, 17.07.2024
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12:56 17.07.2024
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В Омской области мужчина выстрелил в полицейских
В Омской области мужчина выстрелил в полицейских - РИА Новости, 17.07.2024
В Омской области мужчина выстрелил в полицейских
Ранее судимый житель Омской области выстрелил в троих полицейских из травматического пистолета, один из них ранен, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:56
2024-07-17T12:56
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Ранее судимый житель Омской области выстрелил в троих полицейских из травматического пистолета, один из них ранен, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК региона. Инцидент произошел вечером во вторник на автозаправке в селе Усть-Заостровка Омской области. 27-летний мужчина приехал, чтобы забрать закладку с наркотиками в лесу. За ним следили сотрудники полиции. "С целью избежать задержания сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области (мужчина - ред.) произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону троих сотрудников полиции, причинив одному из них непроникающее ранение грудной клетки. Подозреваемый был задержан. При досмотре у задержанного обнаружено и изъято, предположительно, запрещенное вещество, завернутое в фольгу", - сообщили в пресс-службе. Полицейскому оказали медпомощь. Пистолет направлен на баллистическое исследование. Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области мужчина выстрелил в полицейских

В Омской области мужчина выстрелил в полицейских при задержании

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Ранее судимый житель Омской области выстрелил в троих полицейских из травматического пистолета, один из них ранен, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК региона.
Инцидент произошел вечером во вторник на автозаправке в селе Усть-Заостровка Омской области. 27-летний мужчина приехал, чтобы забрать закладку с наркотиками в лесу. За ним следили сотрудники полиции.
«
"С целью избежать задержания сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области (мужчина - ред.) произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону троих сотрудников полиции, причинив одному из них непроникающее ранение грудной клетки. Подозреваемый был задержан. При досмотре у задержанного обнаружено и изъято, предположительно, запрещенное вещество, завернутое в фольгу", - сообщили в пресс-службе.
Полицейскому оказали медпомощь. Пистолет направлен на баллистическое исследование. Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.
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ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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