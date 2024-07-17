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МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
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19:40 17.07.2024 (обновлено: 20:12 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/moskva-1960344633.html
МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы
МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы
Людей в здании на Пресненский Валу в центре Москвы, где горит кровля, нет, информации о пострадавших не поступало, сообщили в среду в ГУ МЧС. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:40
2024-07-17T20:12
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Людей в здании на Пресненский Валу в центре Москвы, где горит кровля, нет, информации о пострадавших не поступало, сообщили в среду в ГУ МЧС. Ранее в среду в экстренных службах РИА Новости сообщили о возгорании в 4-этажном здании. По адресу здания, Пресненский Вал, 1, согласно электронным картам, располагается, в том числе Центр цифровизации образования. &quot;В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненский Валу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место вызова происходит загорание на кровле здания. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению&quot;, - сообщили в пресс-службе &quot;главка&quot; МЧС.В ведомстве уточнили, что, "со слов администрации, людей в здании нет". "Информации по пострадавшим не поступало", - говорится в сообщении.Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали."Сегодня, 17 июля, произошло возгорание крыши здания на Пресненском валу, дом 1. Сработала пожарная сигнализация, все сотрудники были оперативно эвакуированы в безопасное место. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", - рассказала Басова
https://ria.ru/20240717/prokuratura-1960341561.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы

ГУ МЧС: людей в здании на Пресненском Валу в Москве, где вспыхнул пожар, нет

Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца
Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Людей в здании на Пресненский Валу в центре Москвы, где горит кровля, нет, информации о пострадавших не поступало, сообщили в среду в ГУ МЧС.
Ранее в среду в экстренных службах РИА Новости сообщили о возгорании в 4-этажном здании. По адресу здания, Пресненский Вал, 1, согласно электронным картам, располагается, в том числе Центр цифровизации образования.
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"В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненский Валу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место вызова происходит загорание на кровле здания. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению", - сообщили в пресс-службе "главка" МЧС.

В ведомстве уточнили, что, "со слов администрации, людей в здании нет". "Информации по пострадавшим не поступало", - говорится в сообщении.
Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали.
"Сегодня, 17 июля, произошло возгорание крыши здания на Пресненском валу, дом 1. Сработала пожарная сигнализация, все сотрудники были оперативно эвакуированы в безопасное место. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", - рассказала Басова
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