https://ria.ru/20240717/moskva-1960344633.html

МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы

МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы - РИА Новости, 17.07.2024

МЧС сообщило об отсутствии людей в горящем здании в центре Москвы

Людей в здании на Пресненский Валу в центре Москвы, где горит кровля, нет, информации о пострадавших не поступало, сообщили в среду в ГУ МЧС. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:40

2024-07-17T19:40

2024-07-17T20:12

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Людей в здании на Пресненский Валу в центре Москвы, где горит кровля, нет, информации о пострадавших не поступало, сообщили в среду в ГУ МЧС. Ранее в среду в экстренных службах РИА Новости сообщили о возгорании в 4-этажном здании. По адресу здания, Пресненский Вал, 1, согласно электронным картам, располагается, в том числе Центр цифровизации образования. "В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненский Валу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место вызова происходит загорание на кровле здания. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению", - сообщили в пресс-службе "главка" МЧС.В ведомстве уточнили, что, "со слов администрации, людей в здании нет". "Информации по пострадавшим не поступало", - говорится в сообщении.Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали."Сегодня, 17 июля, произошло возгорание крыши здания на Пресненском валу, дом 1. Сработала пожарная сигнализация, все сотрудники были оперативно эвакуированы в безопасное место. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", - рассказала Басова

https://ria.ru/20240717/prokuratura-1960341561.html

https://ria.ru/20240717/sirius-1960339839.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)