https://ria.ru/20240717/moskva-1960339346.html
В центре Москвы вспыхнул пожар
В центре Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2024
В центре Москвы вспыхнул пожар
На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:07
2024-07-17T19:07
2024-07-17T21:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Загорелось четырехэтажное здание старой постройки. Номер сложности пожара — первый из пяти. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что горит чердачное помещение. Как уточнили в ведомстве, "со слов администрации, людей в здании нет", информации о пострадавших не поступало.Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали."В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", — рассказала она.По последним данным МЧС, в тушении участвуют более ста человек и 34 единицы техники, к месту пожара направили вертолет Ка-32. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.Позднее пожар удалось локализовать.
https://ria.ru/20240717/sirius-1960339839.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в центре Москвы на Пресненском валу
В центре Москвы на Пресненском валу произошел пожар в 4-этажном здании, пострадавших нет, угрозы перехода огня нет, сообщают РИА Новости в экстренных службах
2024-07-17T19:07
true
PT0M28S
Вертолет следует к месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве
К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники, сообщают в МЧС
2024-07-17T19:07
true
PT0M12S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960349834_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a4a7a73df3befa5d44ecf4023ae8a33.jpg
Тушение пожара в здании в центре Москвы
Для ликвидации скрытых очагов горения в здании в центре Москвы проводится вскрытие кровли, к тушению привлечен вертолет, сообщают в МЧС
2024-07-17T19:07
true
PT0M33S
РИА Новости
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происшествия, москва
В центре Москвы вспыхнул пожар
В центре Москвы на Пресненском Валу вспыхнул пожар, пострадавших нет
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Загорелось четырехэтажное здание старой постройки. Номер сложности пожара — первый из пяти. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что горит чердачное помещение. Как уточнили в ведомстве, "со слов администрации, людей в здании нет", информации о пострадавших не поступало.
Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали.
«
"В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", — рассказала она.
По последним данным МЧС, в тушении участвуют более ста человек и 34 единицы техники, к месту пожара направили вертолет Ка-32. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.
Позднее пожар удалось локализовать.