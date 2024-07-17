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В центре Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2024
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19:07 17.07.2024 (обновлено: 21:57 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/moskva-1960339346.html
В центре Москвы вспыхнул пожар
В центре Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2024
В центре Москвы вспыхнул пожар
На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:07
2024-07-17T21:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Загорелось четырехэтажное здание старой постройки. Номер сложности пожара — первый из пяти. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что горит чердачное помещение. Как уточнили в ведомстве, "со слов администрации, людей в здании нет", информации о пострадавших не поступало.Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали."В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", — рассказала она.По последним данным МЧС, в тушении участвуют более ста человек и 34 единицы техники, к месту пожара направили вертолет Ка-32. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.Позднее пожар удалось локализовать.
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353
60
Пожар в центре Москвы на Пресненском валу
В центре Москвы на Пресненском валу произошел пожар в 4-этажном здании, пострадавших нет, угрозы перехода огня нет, сообщают РИА Новости в экстренных службах
2024-07-17T19:07
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PT0M28S
Вертолет следует к месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве
К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники, сообщают в МЧС
2024-07-17T19:07
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PT0M12S
Тушение пожара в здании в центре Москвы
Для ликвидации скрытых очагов горения в здании в центре Москвы проводится вскрытие кровли, к тушению привлечен вертолет, сообщают в МЧС
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы вспыхнул пожар

В центре Москвы на Пресненском Валу вспыхнул пожар, пострадавших нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Загорелось четырехэтажное здание старой постройки. Номер сложности пожара — первый из пяти. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что горит чердачное помещение. Как уточнили в ведомстве, "со слов администрации, людей в здании нет", информации о пострадавших не поступало.
Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали.
«
"В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", — рассказала она.
По последним данным МЧС, в тушении участвуют более ста человек и 34 единицы техники, к месту пожара направили вертолет Ка-32. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.
Позднее пожар удалось локализовать.
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