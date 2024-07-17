https://ria.ru/20240717/moskva-1960339346.html

В центре Москвы вспыхнул пожар

В центре Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2024

В центре Москвы вспыхнул пожар

На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:07

2024-07-17T19:07

2024-07-17T21:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Пресненском Валу в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Загорелось четырехэтажное здание старой постройки. Номер сложности пожара — первый из пяти. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что горит чердачное помещение. Как уточнили в ведомстве, "со слов администрации, людей в здании нет", информации о пострадавших не поступало.Директор Центра цифровизации образования Анна Басова, который располагается в горящем здании, сообщила РИА Новости, что сработала пожарная сигнализация, сотрудников эвакуировали."В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения", — рассказала она.По последним данным МЧС, в тушении участвуют более ста человек и 34 единицы техники, к месту пожара направили вертолет Ка-32. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.Позднее пожар удалось локализовать.

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происшествия, москва