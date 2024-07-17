https://ria.ru/20240717/moskva-1960258657.html
В Москве запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"
В Москве запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" - РИА Новости, 17.07.2024
В Москве запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"
Акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" запустили в Москве, в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:21
2024-07-17T15:21
2024-07-17T15:21
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960260036_0:56:1062:653_1920x0_80_0_0_7f0be8e097c5422916c6f0e086ed2be0.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" запустили в Москве, в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Чтобы женщина не оставалась одна на один со своей бедой, мы запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи". В дамских комнатах более 50 торговых центров по всей Москве появились специальные стикеры с надписью "Бьет – значит не любит. Не молчи" и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра", - рассказала Ракова во время посещения центра. Она отметила, что столичные власти планируют расширить акцию и разместить такие стикеры и в учреждениях социальной сферы. Также в городе планируют расширить помощь пострадавшим от домашнего насилия. "Сегодня мы обсудили возможности расширения помощи женщинам – это и обучение востребованным специальностям на базе наших колледжей, дальнейшее трудоустройство с достойной заработной платой, устройство детей пострадавших в детские сады. Кроме того, мы создадим условия для получения квалифицированной юридической помощи", – отметила вице-мэр. По ее словам, за десять лет работы Кризисного центра помощи женщинам и детям сотрудники помогли более чем 2,5 тысячам женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. С его помощью в 87% случаях обратившиеся женщины прошли переобучение и нашли работу.
https://radiosputnik.ru/20240716/tatarstan-1960050193.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960260036_59:0:1003:708_1920x0_80_0_0_216b7aa4e12ea24ec3e0d34090a00df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"
Ракова: в Москве запустили акцию помощи женщинам и детям
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" запустили в Москве, в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Чтобы женщина не оставалась одна на один со своей бедой, мы запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи". В дамских комнатах более 50 торговых центров по всей Москве появились специальные стикеры с надписью "Бьет – значит не любит. Не молчи" и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра", - рассказала Ракова во время посещения центра.
Она отметила, что столичные власти планируют расширить акцию и разместить такие стикеры и в учреждениях социальной сферы. Также в городе планируют расширить помощь пострадавшим от домашнего насилия.
"Сегодня мы обсудили возможности расширения помощи женщинам – это и обучение востребованным специальностям на базе наших колледжей, дальнейшее трудоустройство с достойной заработной платой, устройство детей пострадавших в детские сады. Кроме того, мы создадим условия для получения квалифицированной юридической помощи", – отметила вице-мэр.
По ее словам, за десять лет работы Кризисного центра помощи женщинам и детям сотрудники помогли более чем 2,5 тысячам женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. С его помощью в 87% случаях обратившиеся женщины прошли переобучение и нашли работу.