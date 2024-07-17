https://ria.ru/20240717/moskva-1960258657.html

В Москве запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"

В Москве запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" - РИА Новости, 17.07.2024

В Москве запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"

Акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" запустили в Москве, в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:21

2024-07-17T15:21

2024-07-17T15:21

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" запустили в Москве, в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Чтобы женщина не оставалась одна на один со своей бедой, мы запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи". В дамских комнатах более 50 торговых центров по всей Москве появились специальные стикеры с надписью "Бьет – значит не любит. Не молчи" и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра", - рассказала Ракова во время посещения центра. Она отметила, что столичные власти планируют расширить акцию и разместить такие стикеры и в учреждениях социальной сферы. Также в городе планируют расширить помощь пострадавшим от домашнего насилия. "Сегодня мы обсудили возможности расширения помощи женщинам – это и обучение востребованным специальностям на базе наших колледжей, дальнейшее трудоустройство с достойной заработной платой, устройство детей пострадавших в детские сады. Кроме того, мы создадим условия для получения квалифицированной юридической помощи", – отметила вице-мэр. По ее словам, за десять лет работы Кризисного центра помощи женщинам и детям сотрудники помогли более чем 2,5 тысячам женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. С его помощью в 87% случаях обратившиеся женщины прошли переобучение и нашли работу.

https://radiosputnik.ru/20240716/tatarstan-1960050193.html

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общество, москва, анастасия ракова