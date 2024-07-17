https://ria.ru/20240717/moskva-1960212027.html
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года - РИА Новости, 17.07.2024
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года по городской программе капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:40
2024-07-17T12:40
2024-07-17T12:40
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года по городской программе капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 2015 года по городской программе капремонта жилого фонда в Москве обновили 57 зданий, украшенных колоннами. Специалисты обновили и окрасили фасады зданий, а также восстановили декоративные элементы и заменили коммуникации", - говорится в сообщении. Отмечается, что капитальный ремонт прошел, в том числе, в домах на Петровско-Разумовской аллее, Кутузовском проспекте, в Малом Трехсвятительском переулке.
https://ria.ru/20240717/blagoustroystvo-1960170530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве, кутузовский проспект
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Кутузовский проспект