https://ria.ru/20240717/moskva-1960212027.html

Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года

Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года - РИА Новости, 17.07.2024

Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года

Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года по городской программе капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:40

2024-07-17T12:40

2024-07-17T12:40

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москва

капремонт в москве

кутузовский проспект

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года по городской программе капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 2015 года по городской программе капремонта жилого фонда в Москве обновили 57 зданий, украшенных колоннами. Специалисты обновили и окрасили фасады зданий, а также восстановили декоративные элементы и заменили коммуникации", - говорится в сообщении. Отмечается, что капитальный ремонт прошел, в том числе, в домах на Петровско-Разумовской аллее, Кутузовском проспекте, в Малом Трехсвятительском переулке.

https://ria.ru/20240717/blagoustroystvo-1960170530.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капремонт в москве, кутузовский проспект