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Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года - РИА Новости, 17.07.2024
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Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года - РИА Новости, 17.07.2024
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года по городской программе капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:40
2024-07-17T12:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
кутузовский проспект
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года по городской программе капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 2015 года по городской программе капремонта жилого фонда в Москве обновили 57 зданий, украшенных колоннами. Специалисты обновили и окрасили фасады зданий, а также восстановили декоративные элементы и заменили коммуникации", - говорится в сообщении. Отмечается, что капитальный ремонт прошел, в том числе, в домах на Петровско-Разумовской аллее, Кутузовском проспекте, в Малом Трехсвятительском переулке.
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москва, капремонт в москве, кутузовский проспект
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Кутузовский проспект

Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыПочти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 60 домов с колоннами отремонтировали в Москве с 2015 года по городской программе капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 2015 года по городской программе капремонта жилого фонда в Москве обновили 57 зданий, украшенных колоннами. Специалисты обновили и окрасили фасады зданий, а также восстановили декоративные элементы и заменили коммуникации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что капитальный ремонт прошел, в том числе, в домах на Петровско-Разумовской аллее, Кутузовском проспекте, в Малом Трехсвятительском переулке.
 
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