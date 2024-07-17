https://ria.ru/20240717/moskva-1960200652.html

Рост производства ювелирных изделий и бижутерии превысил 19% в Москве

Рост производства ювелирных изделий и бижутерии превысил 19% в Москве - РИА Новости, 17.07.2024

Рост производства ювелирных изделий и бижутерии превысил 19% в Москве

В столице рост обрабатывающей промышленности за первые пять месяцев текущего года составил 19,1%, в то время как по стране этот показатель равен 8,8%, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:00

2024-07-17T12:00

2024-07-17T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В столице рост обрабатывающей промышленности за первые пять месяцев текущего года составил 19,1%, в то время как по стране этот показатель равен 8,8%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что в январе-мае 2024 года объем производства ювелирной продукции и бижутерии в Москве вырос более чем в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года."Уход иностранных брендов и возросший спрос на отечественную продукцию привели к тому, что объем выпуска ювелирных изделий и бижутерии за первые пять месяцев вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции за этот период оценивается более чем в 17,3 миллиарда рублей", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в столице занимаются производством разных ювелирные изделия. Среди них - серьги, колье, кольца, подвески, медальоны, браслеты. В объеме их выпуска отмечена значительная динамика. За 5 месяцев в Москве было изготовлено свыше 200 тысяч единиц изделий и их частей из золота, что на 23,5% больше, чем в 2023 году. Объем выпуска изделий из других драгоценных металлов (не золота и серебра) увеличен на 54,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года.Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тысяч промкомпаний, в которых трудятся более 720 тысяч сотрудников. Каждый год в городе открывается около 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Городским производителям доступно свыше 20 столичных системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, антикризисные инструменты.Ранее Гарбузов сообщил, что производство бумаги и бумажных изделий возросло в столице приблизительно в 4,8 раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

https://ria.ru/20240717/moskva-1960198974.html

https://ria.ru/20240716/bumaga-1959987726.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов