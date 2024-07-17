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Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 17.07.2024 (обновлено: 15:18 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/moskalkova-1960255095.html
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым - РИА Новости, 17.07.2024
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что диалог с Украиной по вопросам обмена пленными идет непросто. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:58
2024-07-17T15:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что диалог с Украиной по вопросам обмена пленными идет непросто. В среду Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. "Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену", - сообщила Москалькова. Федеральный омбудсмен поблагодарила Минобороны России и спецслужбам, благодаря которым военнослужащие возвращаются в РФ к своим близким. -0-
https://ria.ru/20240716/moskalkova-1960026964.html
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россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым

Москалькова: диалог с Украиной по обмену пленными идет непросто

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что диалог с Украиной по вопросам обмена пленными идет непросто.
В среду Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.
"Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену", - сообщила Москалькова.
Федеральный омбудсмен поблагодарила Минобороны России и спецслужбам, благодаря которым военнослужащие возвращаются в РФ к своим близким. -0-
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными
16 июля, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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