https://ria.ru/20240717/moskalkova-1960255095.html

Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым

Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым - РИА Новости, 17.07.2024

Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что диалог с Украиной по вопросам обмена пленными идет непросто. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:58

2024-07-17T14:58

2024-07-17T15:18

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что диалог с Украиной по вопросам обмена пленными идет непросто. В среду Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. "Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену", - сообщила Москалькова. Федеральный омбудсмен поблагодарила Минобороны России и спецслужбам, благодаря которым военнослужащие возвращаются в РФ к своим близким. -0-

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россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф