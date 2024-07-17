https://ria.ru/20240717/moskalkova-1960255095.html
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым - РИА Новости, 17.07.2024
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что диалог с Украиной по вопросам обмена пленными идет непросто. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:58
2024-07-17T14:58
2024-07-17T15:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что диалог с Украиной по вопросам обмена пленными идет непросто. В среду Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. "Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену", - сообщила Москалькова. Федеральный омбудсмен поблагодарила Минобороны России и спецслужбам, благодаря которым военнослужащие возвращаются в РФ к своим близким. -0-
https://ria.ru/20240716/moskalkova-1960026964.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену военнопленными непростым
Москалькова: диалог с Украиной по обмену пленными идет непросто