https://ria.ru/20240717/moldaviya-1960161194.html

Глава ПМР считает, что Кишинев не желает эскалации

Глава ПМР считает, что Кишинев не желает эскалации - РИА Новости, 17.07.2024

Глава ПМР считает, что Кишинев не желает эскалации

Кишинев не желает эскалации, но Молдавия регулярно перемещает военную технику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:10

2024-07-17T07:10

2024-07-17T07:37

молдавия

кишинев

тирасполь

вадим красносельский

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Кишинев не желает эскалации, но Молдавия регулярно перемещает военную технику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Лично я живу с верой в мир и в то, что руководство Молдовы так же не желает эскалации. Но разве регулярные перемещения военной техники, в том числе в Зоне Безопасности, несанкционированные пролеты там же малой авиации (более сотни случаев только с 1 марта), осуществление воздушных десантов, сборы резервистов - это про мир?" - спрашивает Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что в Тирасполе слышат от молдавской стороны много слов о стремлении сохранить мир и в непризнанной республике хотят им верить. "Зачем нужен этот всплеск милитаризма, к чему готовятся в соседней стране? Это обоснованные вопросы, официальных ответов на которые нет", - резюмировал Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960149711.html

https://ria.ru/20240717/glava-1960157633.html

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молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе, в мире