Глава ПМР считает, что Кишинев не желает эскалации
Глава ПМР: Кишинев не желает эскалации, но регулярно перемещает технику
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Кишинев не желает эскалации, но Молдавия регулярно перемещает военную технику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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"Лично я живу с верой в мир и в то, что руководство Молдовы так же не желает эскалации. Но разве регулярные перемещения военной техники, в том числе в Зоне Безопасности, несанкционированные пролеты там же малой авиации (более сотни случаев только с 1 марта), осуществление воздушных десантов, сборы резервистов - это про мир?" - спрашивает Красносельский.
Лидер Приднестровья также отметил, что в Тирасполе слышат от молдавской стороны много слов о стремлении сохранить мир и в непризнанной республике хотят им верить.
"Зачем нужен этот всплеск милитаризма, к чему готовятся в соседней стране? Это обоснованные вопросы, официальных ответов на которые нет", - резюмировал Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.