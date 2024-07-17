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Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 17.07.2024 (обновлено: 03:30 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/minoborony-1960150267.html
Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом
Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом - РИА Новости, 17.07.2024
Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом
Расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили немецкую БМП "Мардер" с десантом ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:08
2024-07-17T03:30
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили немецкую БМП "Мардер" с десантом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе выполнения поставленной задачи расчеты РСЗО "Град" мотострелковой бригады 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили БМП "Мардер" с десантом и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО."Работаем активно, отрабатываем множество различных целей: вражеская пехота, поддержка штурмовых групп, контрбатарейная борьба", - сказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Аид".Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удары по противнику."Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - дополнили в МО.
https://ria.ru/20240715/artilleristy-1959677977.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом

Минобороны: "Грады" группировки "Запад" уничтожили очередную БМП Marder ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили немецкую БМП "Мардер" с десантом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В ходе выполнения поставленной задачи расчеты РСЗО "Град" мотострелковой бригады 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили БМП "Мардер" с десантом и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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"Работаем активно, отрабатываем множество различных целей: вражеская пехота, поддержка штурмовых групп, контрбатарейная борьба", - сказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Аид".
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удары по противнику.
"Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - дополнили в МО.
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Расчет "Града" уничтожил полвзвода ВСУ на правом берегу Днепра
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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