https://ria.ru/20240717/minoborony-1960150267.html

Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом

Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом - РИА Новости, 17.07.2024

Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом

Расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили немецкую БМП "Мардер" с десантом ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:08

2024-07-17T03:08

2024-07-17T03:30

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО "Град" российской группировки войск "Запад" уничтожили немецкую БМП "Мардер" с десантом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе выполнения поставленной задачи расчеты РСЗО "Град" мотострелковой бригады 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили БМП "Мардер" с десантом и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО."Работаем активно, отрабатываем множество различных целей: вражеская пехота, поддержка штурмовых групп, контрбатарейная борьба", - сказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Аид".Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удары по противнику."Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - дополнили в МО.

https://ria.ru/20240715/artilleristy-1959677977.html

https://ria.ru/20240713/artilleriya-1959378564.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины