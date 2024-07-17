https://ria.ru/20240717/minenergo-1960172652.html

На Юге России восстановили электроснабжение

На Юге России восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.07.2024

На Юге России восстановили электроснабжение

Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводили ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:23

2024-07-17T09:23

2024-07-17T10:43

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

юг

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводили ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановили, сообщило Минэнерго."Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", — добавили в ведомстве.Накануне автоматика отключила один из энергоблоков Ростовской АЭС из-за ложного срабатывания защиты генератора. Как уточняли на станции, автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было, радиационный фон остался в норме.Сегодня энергоблок вновь подключили к сети.С временными отключениями света столкнулись жители некоторых населенных пунктов на Кубани, в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.

https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960157108.html

россия

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), юг