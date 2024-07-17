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На Юге России восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.07.2024
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09:23 17.07.2024 (обновлено: 10:43 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/minenergo-1960172652.html
На Юге России восстановили электроснабжение
На Юге России восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.07.2024
На Юге России восстановили электроснабжение
Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводили ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:23
2024-07-17T10:43
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
юг
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводили ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановили, сообщило Минэнерго.&quot;Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры&quot;, — добавили в ведомстве.Накануне автоматика отключила один из энергоблоков Ростовской АЭС из-за ложного срабатывания защиты генератора. Как уточняли на станции, автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было, радиационный фон остался в норме.Сегодня энергоблок вновь подключили к сети.С временными отключениями света столкнулись жители некоторых населенных пунктов на Кубани, в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.
https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960157108.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), юг
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Юг
На Юге России восстановили электроснабжение

Минэнерго: электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник Ростовской атомной электростанции инспектирует работу генератора в машинном зале первого энергоблока
Сотрудник Ростовской атомной электростанции инспектирует работу генератора в машинном зале первого энергоблока - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Ростовской атомной электростанции инспектирует работу генератора в машинном зале первого энергоблока
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводили ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановили, сообщило Минэнерго.
«

"Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", — добавили в ведомстве.

Накануне автоматика отключила один из энергоблоков Ростовской АЭС из-за ложного срабатывания защиты генератора. Как уточняли на станции, автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было, радиационный фон остался в норме.
Сегодня энергоблок вновь подключили к сети.
С временными отключениями света столкнулись жители некоторых населенных пунктов на Кубани, в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС
Вчера, 06:00
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Юг
 
 
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