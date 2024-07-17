https://ria.ru/20240717/medvedev-1960148655.html
Медведев рассказал, на каких условиях НАТО приняла бы Россию
Медведев рассказал, на каких условиях НАТО приняла бы Россию - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев рассказал, на каких условиях НАТО приняла бы Россию
Россию после распада Советского Союза приняли бы в НАТО, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, тогда бы альянс это делал с... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T02:33
2024-07-17T02:33
2024-07-17T02:33
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россию после распада Советского Союза приняли бы в НАТО, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, тогда бы альянс это делал с "превеликим удовольствием", заявил в интервью сайту "Аргументы и факты" замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев."Сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами. И это был бы уже полный крах России, которого так хотели и хотят англосаксонские элиты", — отметил он.Медведев вспомнил рассказ Владимира Путина о том, как в 2000 году на его встрече с Биллом Клинтоном американский лидер даже поначалу высказался в поддержку идеи вступления России, но после совещания с командой взял свои слова назад, сказал, что сейчас это невозможно."Процесс сближения так и не начался. Так что отдельное спасибо Клинтону за то, что послушал советников из "глубинного государства"! В том, что нас отвергла НАТО, можно видеть то, что каждый из нас хочет: заговор западных элит против России, прозорливость нашего народа или Промысл Божий", — добавил он.Один из сценариевКак указал замруководителя Совбеза, вступление России в НАТО после распада СССР могло стать одним из сценариев развития событий."После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий", — пояснил он.По его словам, речь шла о том, чтобы найти возможность уйти от разделения Европы на противостоящие военные блоки, преодолеть последствия холодной войны, найти общую идею как основу укрепления коллективной безопасности."Шанс тогда был упущен. А события в Югославии и бомбардировки Белграда в нарушение всех норм международного права окончательно развеяли былые иллюзии", — подчеркнул Медведев.Разговаривать не с кем и не о чемЗападные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем, продолжил замруководителя Совбеза."Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами — тяжелозадые недалекие вассалы США. Смысл их действий один — болтать одно, а делать совершенно другое, но главное — в ущерб интересам России", — сказал Медведев.По его словам, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на посту генсека НАТО будет вести себя так, как от него требуют США, это априори лишенный самостоятельности чиновник, которого поставили на эту должность как "системного атлантиста и записного русофоба".Рютте — "обыкновенный европейский бюрократ, который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами", резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20240717/nato-1960147793.html
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141676.html
https://ria.ru/20240717/nato-1960145269.html
https://ria.ru/20240716/knr-1960110249.html
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россия, сша, ссср, дмитрий медведев, билл клинтон, марк рютте, нато
Россия, США, СССР, Дмитрий Медведев, Билл Клинтон, Марк Рютте, НАТО
Медведев рассказал, на каких условиях НАТО приняла бы Россию
Медведев: Россию приняли бы в НАТО в случае развала и отказа от ядерного оружия
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
Россию после распада Советского Союза приняли бы в НАТО, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, тогда бы альянс это делал с "превеликим удовольствием", заявил в интервью сайту "Аргументы и факты
" замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.
«
"Сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами. И это был бы уже полный крах России, которого так хотели и хотят англосаксонские элиты", — отметил он.
Медведев вспомнил рассказ Владимира Путина о том, как в 2000 году на его встрече с Биллом Клинтоном американский лидер даже поначалу высказался в поддержку идеи вступления России, но после совещания с командой взял свои слова назад, сказал, что сейчас это невозможно.
"Процесс сближения так и не начался. Так что отдельное спасибо Клинтону за то, что послушал советников из "глубинного государства"! В том, что нас отвергла НАТО, можно видеть то, что каждый из нас хочет: заговор западных элит против России, прозорливость нашего народа или Промысл Божий", — добавил он.
Как указал замруководителя Совбеза, вступление России в НАТО после распада СССР могло стать одним из сценариев развития событий.
"После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий", — пояснил он.
По его словам, речь шла о том, чтобы найти возможность уйти от разделения Европы на противостоящие военные блоки, преодолеть последствия холодной войны, найти общую идею как основу укрепления коллективной безопасности.
"Шанс тогда был упущен. А события в Югославии и бомбардировки Белграда в нарушение всех норм международного права окончательно развеяли былые иллюзии", — подчеркнул Медведев.
Разговаривать не с кем и не о чем
Западные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем, продолжил замруководителя Совбеза.
"Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами — тяжелозадые недалекие вассалы США. Смысл их действий один — болтать одно, а делать совершенно другое, но главное — в ущерб интересам России", — сказал Медведев.
По его словам, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на посту генсека НАТО будет вести себя так, как от него требуют США, это априори лишенный самостоятельности чиновник, которого поставили на эту должность как "системного атлантиста и записного русофоба".
Рютте — "обыкновенный европейский бюрократ, который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами", резюмировал Медведев.