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Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года - РИА Новости, 17.07.2024
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00:54 17.07.2024 (обновлено: 02:30 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960142435.html
Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года
Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года
Россию приняли бы в НАТО после распада СССР, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:54
2024-07-17T02:30
дмитрий медведев
билл клинтон
владимир путин
нато
единая россия
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россию приняли бы в НАТО после распада СССР, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "А вот если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да еще и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием. Сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами. И это был бы уже полный крах России, которого так хотели и хотят англосаксонские элиты", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". Он вспомнил рассказ президента РФ Владимира Путина о том, как в 2000 году на его встрече с Биллом Клинтоном американский лидер даже поначалу высказался в поддержку идеи вступления России в НАТО, но после совещания с ­командой взял свои слова назад, сказал, что сейчас это невозможно. "Процесс сближения так и не начался. Так что отдельное спасибо Клинтону за то, что послушал советников из "глубинного государства"! В том, что нас отвергла НАТО, можно видеть то, что каждый из нас хочет: заговор западных элит против России, прозорливость нашего народа или Промысл Божий. И все это будет правдой", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139528.html
https://ria.ru/20240717/ryutte-1960139937.html
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дмитрий медведев, билл клинтон, владимир путин, нато, единая россия, россия, ссср
Дмитрий Медведев, Билл Клинтон, Владимир Путин, НАТО, Единая Россия, Россия, СССР
Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года

Медведев: РФ с распадом СССР приняли бы в НАТО без ЯО и распавшуюся на части

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россию приняли бы в НАТО после распада СССР, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
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"А вот если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да еще и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием. Сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами. И это был бы уже полный крах России, которого так хотели и хотят англосаксонские элиты", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
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Он вспомнил рассказ президента РФ Владимира Путина о том, как в 2000 году на его встрече с Биллом Клинтоном американский лидер даже поначалу высказался в поддержку идеи вступления России в НАТО, но после совещания с ­командой взял свои слова назад, сказал, что сейчас это невозможно.
"Процесс сближения так и не начался. Так что отдельное спасибо Клинтону за то, что послушал советников из "глубинного государства"! В том, что нас отвергла НАТО, можно видеть то, что каждый из нас хочет: заговор западных элит против России, прозорливость нашего народа или Промысл Божий. И все это будет правдой", - сказал Медведев.
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Дмитрий МедведевБилл КлинтонВладимир ПутинНАТОЕдиная РоссияРоссияСССР
 
 
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