https://ria.ru/20240717/medvedev-1960142435.html

Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года

Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев объяснил, на каких условиях НАТО приняла бы Россию после 1991 года

Россию приняли бы в НАТО после распада СССР, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:54

2024-07-17T00:54

2024-07-17T02:30

дмитрий медведев

билл клинтон

владимир путин

нато

единая россия

россия

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b0f97dee7a229587221c5825a2a73e4.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россию приняли бы в НАТО после распада СССР, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия, считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "А вот если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да еще и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием. Сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами. И это был бы уже полный крах России, которого так хотели и хотят англосаксонские элиты", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". Он вспомнил рассказ президента РФ Владимира Путина о том, как в 2000 году на его встрече с Биллом Клинтоном американский лидер даже поначалу высказался в поддержку идеи вступления России в НАТО, но после совещания с ­командой взял свои слова назад, сказал, что сейчас это невозможно. "Процесс сближения так и не начался. Так что отдельное спасибо Клинтону за то, что послушал советников из "глубинного государства"! В том, что нас отвергла НАТО, можно видеть то, что каждый из нас хочет: заговор западных элит против России, прозорливость нашего народа или Промысл Божий. И все это будет правдой", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139528.html

https://ria.ru/20240717/ryutte-1960139937.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, билл клинтон, владимир путин, нато, единая россия, россия, ссср