https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141676.html

Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен

Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен

Конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:42

2024-07-17T00:42

2024-07-17T03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "США и их союзники хотели только сдерживания России и ее последующего поражения. Никаких гарантий безопасности и обещанного нейтралитета со стороны НАТО мы так и не получили. Напротив, в ответ проявилось маниакальное желание затащить Киев в НАТО и спровоцировать конфликт внутри одного народа, по сути - гражданскую войну. А когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен. Вопрос был только во времени его начала", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141336.html

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киев, россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире