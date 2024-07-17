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Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен
Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен
Конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:42
2024-07-17T00:42
2024-07-17T03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "США и их союзники хотели только сдерживания России и ее последующего поражения. Никаких гарантий безопасности и обещанного нейтралитета со стороны НАТО мы так и не получили. Напротив, в ответ проявилось маниакальное желание затащить Киев в НАТО и спровоцировать конфликт внутри одного народа, по сути - гражданскую войну. А когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен. Вопрос был только во времени его начала", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141336.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен
Медведев: когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен