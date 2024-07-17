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Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 17.07.2024 (обновлено: 03:00 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141676.html
Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен
Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен
Конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:42
2024-07-17T03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий медведев
нато
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "США и их союзники хотели только сдерживания России и ее последующего поражения. Никаких гарантий безопасности и обещанного нейтралитета со стороны НАТО мы так и не получили. Напротив, в ответ проявилось маниакальное желание затащить Киев в НАТО и спровоцировать конфликт внутри одного народа, по сути - гражданскую войну. А когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен. Вопрос был только во времени его начала", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
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киев, россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен

Медведев: когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"США и их союзники хотели только сдерживания России и ее последующего поражения. Никаких гарантий безопасности и обещанного нейтралитета со стороны НАТО мы так и не получили. Напротив, в ответ проявилось маниакальное желание затащить Киев в НАТО и спровоцировать конфликт внутри одного народа, по сути - гражданскую войну. А когда к власти в Киеве пришли неонацисты, конфликт стал неизбежен. Вопрос был только во времени его начала", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
"Свернуть шею" режиму в Киеве можно было и раньше, считает Медведев
00:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаДмитрий МедведевНАТОВ мире
 
 
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