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Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности - РИА Новости, 17.07.2024
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00:33 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141068.html
Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности
Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности
Россия как ядерная держава имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету, однако осознает свою историческую ответственность и стремится... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:33
2024-07-17T00:33
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия как ядерная держава имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету, однако осознает свою историческую ответственность и стремится предотвратить глобальную катастрофу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Принцип "око за око, зуб за зуб" носит исторический характер... Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом. Однако не все так просто, когда речь идет о судьбах миллионов людей, по сути - всего человечества. В отличие от наших врагов мы осознаем и свою огромную силу, и свою историческую ответственность. Пока что нам, подчеркну - именно нам, - удается не допустить худшего исхода событий. При этом мы имеем моральное и юридическое право дать адекватный, симметричный или асимметричный ответ на прямой ущерб нашей безопасности и суверенитету", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, пришло ли время России не сдерживать себя в ответ на снятия США ограничений по применению своего оружия в украинском конфликте. Он напомнил, что это установлено в том числе и в Основах госполитики России в области ядерного сдерживания. "У нас есть более чем достаточный потенциал (военный, технологический и экономический) для того, чтобы защитить своих граждан и жителей дружественных нам государств", - добавил Медведев, пообещав, что в любом случае Россия будет действовать в строгом соответствии с Уставом и ключевыми документами ООН, общепринятыми нормами международного права. "И пока мы можем предотвратить глобальную катастрофу, мы стремимся это сделать. Печально, что нашим нынешним врагам такие побуждения несвойственны. Рассчитывать на их разум, волю и миролюбие пока что не приходится. А значит - возможно всё", - резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960140081.html
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дмитрий медведев, оон, сша, россия
Дмитрий Медведев, ООН, США, Россия
Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности

Медведев: РФ при угрозе ее безопасности имеет право на ответ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия как ядерная держава имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету, однако осознает свою историческую ответственность и стремится предотвратить глобальную катастрофу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Принцип "око за око, зуб за зуб" носит исторический характер... Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом. Однако не все так просто, когда речь идет о судьбах миллионов людей, по сути - всего человечества. В отличие от наших врагов мы осознаем и свою огромную силу, и свою историческую ответственность. Пока что нам, подчеркну - именно нам, - удается не допустить худшего исхода событий. При этом мы имеем моральное и юридическое право дать адекватный, симметричный или асимметричный ответ на прямой ущерб нашей безопасности и суверенитету", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, пришло ли время России не сдерживать себя в ответ на снятия США ограничений по применению своего оружия в украинском конфликте.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Он напомнил, что это установлено в том числе и в Основах госполитики России в области ядерного сдерживания.
"У нас есть более чем достаточный потенциал (военный, технологический и экономический) для того, чтобы защитить своих граждан и жителей дружественных нам государств", - добавил Медведев, пообещав, что в любом случае Россия будет действовать в строгом соответствии с Уставом и ключевыми документами ООН, общепринятыми нормами международного права.
"И пока мы можем предотвратить глобальную катастрофу, мы стремимся это сделать. Печально, что нашим нынешним врагам такие побуждения несвойственны. Рассчитывать на их разум, волю и миролюбие пока что не приходится. А значит - возможно всё", - резюмировал Медведев.
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