https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141068.html

Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности

Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев заявил о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности

Россия как ядерная держава имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету, однако осознает свою историческую ответственность и стремится... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:33

2024-07-17T00:33

2024-07-17T00:33

дмитрий медведев

оон

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия как ядерная держава имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету, однако осознает свою историческую ответственность и стремится предотвратить глобальную катастрофу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Принцип "око за око, зуб за зуб" носит исторический характер... Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом. Однако не все так просто, когда речь идет о судьбах миллионов людей, по сути - всего человечества. В отличие от наших врагов мы осознаем и свою огромную силу, и свою историческую ответственность. Пока что нам, подчеркну - именно нам, - удается не допустить худшего исхода событий. При этом мы имеем моральное и юридическое право дать адекватный, симметричный или асимметричный ответ на прямой ущерб нашей безопасности и суверенитету", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, пришло ли время России не сдерживать себя в ответ на снятия США ограничений по применению своего оружия в украинском конфликте. Он напомнил, что это установлено в том числе и в Основах госполитики России в области ядерного сдерживания. "У нас есть более чем достаточный потенциал (военный, технологический и экономический) для того, чтобы защитить своих граждан и жителей дружественных нам государств", - добавил Медведев, пообещав, что в любом случае Россия будет действовать в строгом соответствии с Уставом и ключевыми документами ООН, общепринятыми нормами международного права. "И пока мы можем предотвратить глобальную катастрофу, мы стремимся это сделать. Печально, что нашим нынешним врагам такие побуждения несвойственны. Рассчитывать на их разум, волю и миролюбие пока что не приходится. А значит - возможно всё", - резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960140081.html

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139665.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, оон, сша, россия