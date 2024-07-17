Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960140081.html
Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом
Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом
Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, при этом по-прежнему делает ставку на дипломатические... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:16
2024-07-17T00:16
дмитрий медведев
нато
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, при этом по-прежнему делает ставку на дипломатические усилия, а не военную мощь, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью сайту "Аргументы и факты" он отметил, что "свернуть шею" режиму в Киеве можно было еще в нулевые годы, но подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда вмешательство стран НАТО было бы почти неизбежным. "Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту. При этом мы по-прежнему считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, делая ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь или финансовый подкуп. Выступаем за справедливый и многополярный миропорядок. Руководствуемся духом и буквой международных договоров", - сказал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139665.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5216b702c3f303c441784ecdd6eda41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, нато, россия, киев
Дмитрий Медведев, НАТО, Россия, Киев
Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом

Медведев: РФ гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, чем 20 лет назад

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, при этом по-прежнему делает ставку на дипломатические усилия, а не военную мощь, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью сайту "Аргументы и факты" он отметил, что "свернуть шею" режиму в Киеве можно было еще в нулевые годы, но подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда вмешательство стран НАТО было бы почти неизбежным.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Медведев пообещал ответ на продвижение "шкурных интересов" НАТО
00:10
"Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту. При этом мы по-прежнему считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, делая ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь или финансовый подкуп. Выступаем за справедливый и многополярный миропорядок. Руководствуемся духом и буквой международных договоров", - сказал зампред Совбеза.
 
Дмитрий МедведевНАТОРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала