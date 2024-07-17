https://ria.ru/20240717/medvedev-1960140081.html

Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом

Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев отметил высокий уровень подготовки России к конфликту с Западом

Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, при этом по-прежнему делает ставку на дипломатические... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:16

2024-07-17T00:16

2024-07-17T00:16

дмитрий медведев

нато

россия

киев

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, при этом по-прежнему делает ставку на дипломатические усилия, а не военную мощь, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью сайту "Аргументы и факты" он отметил, что "свернуть шею" режиму в Киеве можно было еще в нулевые годы, но подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда вмешательство стран НАТО было бы почти неизбежным. "Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту. При этом мы по-прежнему считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, делая ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь или финансовый подкуп. Выступаем за справедливый и многополярный миропорядок. Руководствуемся духом и буквой международных договоров", - сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139665.html

россия

киев

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дмитрий медведев, нато, россия, киев