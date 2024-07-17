https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139665.html

Медведев пообещал ответ на продвижение "шкурных интересов" НАТО

Медведев пообещал ответ на продвижение "шкурных интересов" НАТО - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев пообещал ответ на продвижение "шкурных интересов" НАТО

Россия сегодня не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц блока, однако любые попытки альянса продвигать свои "шкурные интересы" вблизи ее РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:10

2024-07-17T00:10

2024-07-17T02:30

дмитрий медведев

нато

россия

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия сегодня не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц блока, однако любые попытки альянса продвигать свои "шкурные интересы" вблизи ее границ будут встречать противодействие, и чем больше таких попыток будет, тем жестче будут становиться ответы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Россия сегодня не угрожает НАТО, не собирается нападать на страны-участницы альянса и тем более превращать жителей его стран в мелкодисперсную радиоактивную пыль. Все это блевотина западной пропаганды. Но любые попытки враждебного нам блока продвигать свои шкурные интересы на территории бывшей Украины или в других исторически близких России странах будут и дальше наталкиваться на наше адекватное противодействие", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". Он добавил, что чем больше будет таких попыток, "тем жестче станут наши ответы". "Разлетится ли от этого в клочья вся планета, зависит исключительно от благоразумия "той" стороны. Пока что она его, к сожалению, не проявляет. Поведение лидеров НАТО сегодня напоминает хаотический танец нежити, инфернальные трупные пляски перед краем разверзнувшейся перед человечеством адской бездны", - добавил зампред Совбеза. Отвечая на вопрос, может ли НАТО расширяться бесконечно или же есть пределы, достижение которых приведет к взрыву, Медведев сказал, что "НАТО уже вовсю кипит и булькает. "Процесс кипения фекальных вод в чайнике альянса достиг высшей точки, когда блок бесцеремонно полез на Украину. И скоро, во всяком случае я на это надеюсь, у зловонного сосуда выбьет крышку", - заметил зампред Совбеза. Он напомнил, что Россия с самого начала доводила до сведения НАТО, что вступление Украины - это не просто прямая угроза национальным интересам России, а, по сути, "объявление войны, пусть и с отсрочкой". "Всё без толку. Те действия, которые противники России годами предпринимали против нас, расширяя альянс и взращивая киевских неонацистов, - это и есть выход НАТО к точке невозврата. Даже несмотря на то, что Украина не является и, видимо, никогда не станет членом альянса. Здесь важнее не формальный, а реальный аспект проблемы", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139528.html

https://ria.ru/20240715/tac-1959695493.html

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дмитрий медведев, нато, россия, украина