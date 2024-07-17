Рейтинг@Mail.ru
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139187.html
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев
Украине никогда не стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России, уверен зампредседателя... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:04
2024-07-17T00:04
украина
россия
дмитрий медведев
йенс столтенберг
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_581f688e9cf25aade81b6ad7f837a88f.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украине никогда не стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Ведь и тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса. У НАТО лишь один интерес - превратить Украину в средство уничтожения России", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". В этом контексте он упомянул высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу перспектив присоединения Украины к альянсу. "Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... в 2034-м. То есть - никогда. Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых - и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404", - полагает зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html
https://ria.ru/20240714/nato-1959556600.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_373cac2856c090353fa02b502a360cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дмитрий медведев, йенс столтенберг, нато, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев

Медведев: Украине никогда не стать членом НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украине никогда не стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Ведь и тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса. У НАТО лишь один интерес - превратить Украину в средство уничтожения России", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Вчера, 09:06
В этом контексте он упомянул высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу перспектив присоединения Украины к альянсу.
"Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... в 2034-м. То есть - никогда. Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых - и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404", - полагает зампред Совбеза.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Кремле прокомментировали заявления о вступлении Украины в НАТО
14 июля, 12:10
 
УкраинаРоссияДмитрий МедведевЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала