https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139187.html
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев
Украине никогда не стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России, уверен зампредседателя... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:04
2024-07-17T00:04
2024-07-17T00:04
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украине никогда не стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Ведь и тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса. У НАТО лишь один интерес - превратить Украину в средство уничтожения России", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". В этом контексте он упомянул высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу перспектив присоединения Украины к альянсу. "Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... в 2034-м. То есть - никогда. Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых - и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404", - полагает зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html
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украина, россия, дмитрий медведев, йенс столтенберг, нато, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев
Медведев: Украине никогда не стать членом НАТО