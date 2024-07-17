Рейтинг@Mail.ru
К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:41 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/meduzy-korneroty-1960289675.html
К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота
К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота - РИА Новости, 17.07.2024
К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота
Гигантские скопления медузы-корнерота добрались до западного побережья Крыма, что может быть вызвано, прежде всего, сильными ветрами и прибрежными... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:41
2024-07-17T16:41
наука
черное море
адриатическое море
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153028/65/1530286510_0:216:1012:785_1920x0_80_0_0_c57f190ced236ebffc220aa5b64a98ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Гигантские скопления медузы-корнерота добрались до западного побережья Крыма, что может быть вызвано, прежде всего, сильными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Борис Аннинский. "Гигантские скопления крупных медуз, по поступающей информации, прибило ветром к западному побережью Крыма, особенно у Тарханкута. Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. С одной стороны, такие скопления говорят о том, что их популяция в этом году существенно выросла, с другой стороны - это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле", - сказал агентству Аннинский. По его словам, появление медузы-корнерота в столь большом количестве скорее аномальное явление, которое связанно с сильным ветром и течениями, так как целенаправленно они не сбиваются в стаи. Аннинский подчеркнул, что причиной аномального развития популяции медузы-корнерота в Черном море может быть высокая численность мелкого тепловодного планктона и сокращение популяции главного конкурента медузы - гребника мнемиопсиса. По словам эксперта, медузы в этот период года достаточно активны и нередко переносятся течениями вдоль берега. Медузы-корнероты обитает в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. Не несут большой опасности для человека, однако трогать ее и плавать вблизи этих морских обитателей не рекомендуется. Максимальный размер "зонтика" медузы-корнерота составляет 35–40 сантиметров в диаметре.
https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
https://ria.ru/20240716/meduzy-1960066891.html
черное море
адриатическое море
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153028/65/1530286510_0:121:1012:880_1920x0_80_0_0_b9afbaf62dd6c2ae0c044df90a40b88c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, адриатическое море, республика крым, общество
Наука, Черное море, Адриатическое море, Республика Крым, Общество
К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота

Ученый Аннинский: гигантские скопления медузы-корнерота добрались до Крыма

CC BY-SA 4.0 / Keenan Pepper / Корнероты (Stomolophus meleagris)
Корнероты (Stomolophus meleagris) - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Keenan Pepper /
Корнероты (Stomolophus meleagris). Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Гигантские скопления медузы-корнерота добрались до западного побережья Крыма, что может быть вызвано, прежде всего, сильными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Борис Аннинский.
«
"Гигантские скопления крупных медуз, по поступающей информации, прибило ветром к западному побережью Крыма, особенно у Тарханкута. Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. С одной стороны, такие скопления говорят о том, что их популяция в этом году существенно выросла, с другой стороны - это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле", - сказал агентству Аннинский.
Медузы у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
22 мая, 13:44
По его словам, появление медузы-корнерота в столь большом количестве скорее аномальное явление, которое связанно с сильным ветром и течениями, так как целенаправленно они не сбиваются в стаи.
Аннинский подчеркнул, что причиной аномального развития популяции медузы-корнерота в Черном море может быть высокая численность мелкого тепловодного планктона и сокращение популяции главного конкурента медузы - гребника мнемиопсиса.
По словам эксперта, медузы в этот период года достаточно активны и нередко переносятся течениями вдоль берега.
Медузы-корнероты обитает в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. Не несут большой опасности для человека, однако трогать ее и плавать вблизи этих морских обитателей не рекомендуется. Максимальный размер "зонтика" медузы-корнерота составляет 35–40 сантиметров в диаметре.
Медуза не берегу моря - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма
16 июля, 16:45
 
НаукаЧерное мореАдриатическое мореРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала