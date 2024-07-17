К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота
Ученый Аннинский: гигантские скопления медузы-корнерота добрались до Крыма
Корнероты (Stomolophus meleagris). Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Гигантские скопления медузы-корнерота добрались до западного побережья Крыма, что может быть вызвано, прежде всего, сильными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Борис Аннинский.
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"Гигантские скопления крупных медуз, по поступающей информации, прибило ветром к западному побережью Крыма, особенно у Тарханкута. Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. С одной стороны, такие скопления говорят о том, что их популяция в этом году существенно выросла, с другой стороны - это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле", - сказал агентству Аннинский.
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По его словам, появление медузы-корнерота в столь большом количестве скорее аномальное явление, которое связанно с сильным ветром и течениями, так как целенаправленно они не сбиваются в стаи.
Аннинский подчеркнул, что причиной аномального развития популяции медузы-корнерота в Черном море может быть высокая численность мелкого тепловодного планктона и сокращение популяции главного конкурента медузы - гребника мнемиопсиса.
По словам эксперта, медузы в этот период года достаточно активны и нередко переносятся течениями вдоль берега.
Медузы-корнероты обитает в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. Не несут большой опасности для человека, однако трогать ее и плавать вблизи этих морских обитателей не рекомендуется. Максимальный размер "зонтика" медузы-корнерота составляет 35–40 сантиметров в диаметре.