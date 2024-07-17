https://ria.ru/20240717/meditsina-1960300644.html

В Госдуме предложили бороться с медицинскими фейками

В Госдуме предложили бороться с медицинскими фейками - РИА Новости, 17.07.2024

В Госдуме предложили бороться с медицинскими фейками

Необходимо ввести специальные стандарты для граждан, выдающих себя за врачей и не имеющих медицинского образования, заявил зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:09

2024-07-17T17:09

2024-07-17T17:09

общество

россия

антон горелкин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо ввести специальные стандарты для граждан, выдающих себя за врачей и не имеющих медицинского образования, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Нужно бороться и с медицинскими фейками, которые запускаются анонимно, и с непонятными гражданами, что выдают себя за врачей, не имея при этом даже базового медицинского образования", - написал депутат. Горелкин считает, что псевдоврачи представляют достаточную угрозу для общества. Он сравнил распространение медицинских фейков с ситуацией, которая складывается вокруг финансовых блогеров, выпускающих обзоры рынка ценных бумаг. "Банк России считает, что многие из них по факту занимаются инвестиционным консультированием без предусмотренного законом статуса. При этом от ответственности этих блогеров полностью спасает короткая приписка о том, что их контент не является инвестрекомендацией", - отметил он. Депутат полагает, что для борьбы с интернет-врачами можно перенять опыт Минфина и идею о разработке специальных стандартов для финансовых блогеров, обязав их сообщать о рисках и не давать обещаний по доходности. Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в начале июля заявил о необходимости введения для финансовых блогеров мягкого регулирования - стандартов взаимодействия с аудиторией по теме инвестирования.

https://ria.ru/20240408/telemeditsina-1938528349.html

https://ria.ru/20240716/rpts-1960014936.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, антон горелкин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)