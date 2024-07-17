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В районе "Лужников" 20 июля временно закроют движение транспорта - РИА Новости, 17.07.2024
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07:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/luzhniki-1960162384.html
В районе "Лужников" 20 июля временно закроют движение транспорта
В районе "Лужников" 20 июля временно закроют движение транспорта - РИА Новости, 17.07.2024
В районе "Лужников" 20 июля временно закроют движение транспорта
Движение транспорта будет временно закрыто 20 июля в районе спортивного комплекса "Лужники" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:45
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москва
ефремов
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение транспорта будет временно закрыто 20 июля в районе спортивного комплекса "Лужники" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Двадцатого июля будет временно закрыто движение транспорта в районе спортивного комплекса "Лужники". Это связано с проведением концерта", - говорится в сообщении. По данным сайта, с 8.00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20.00 до завершения концерта будут закрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой. Кроме того, в это время нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора. Также 20 июля с 00.01 до окончания мероприятия на этих участках будет запрещена парковка.
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москва, ефремов, общество
Москва, Ефремов, Общество
В районе "Лужников" 20 июля временно закроют движение транспорта

В районе "Лужников" в Москве 20 июля временно закроют движение транспорта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтадион "Лужники" в Москве
Стадион Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Стадион "Лужники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение транспорта будет временно закрыто 20 июля в районе спортивного комплекса "Лужники" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«
"Двадцатого июля будет временно закрыто движение транспорта в районе спортивного комплекса "Лужники". Это связано с проведением концерта", - говорится в сообщении.
По данным сайта, с 8.00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20.00 до завершения концерта будут закрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой. Кроме того, в это время нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.
Также 20 июля с 00.01 до окончания мероприятия на этих участках будет запрещена парковка.
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