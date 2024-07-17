https://ria.ru/20240717/levoberezhe-1960324443.html

Ледовый комплекс и футбольные поля построят в ростовском "Левобережье"

Ледовый комплекс и футбольные поля построят в ростовском "Левобережье" - РИА Новости, 17.07.2024

Ледовый комплекс и футбольные поля построят в ростовском "Левобережье"

Рекреационную зону отдыха, а также ледовый комплекс, футбольные поля и другие спортивные сооружения создадут в квартале "Левобережье" Ростова-на-Дону, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:25

2024-07-17T18:25

2024-07-17T18:31

ростов-на-дону

алексей логвиненко

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. Рекреационную зону отдыха, а также ледовый комплекс, футбольные поля и другие спортивные сооружения создадут в квартале "Левобережье" Ростова-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Уже сейчас создается рекреационная зона для семейного отдыха. Помимо благоустройства территории также предусмотрено строительство ряда объектов для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий", - приводятся его слова в сообщении администрации города. Отмечается, что за счет инвесторов в "Левобережье" будут возведены ледовый комплекс на участке площадью 1,8 гектара, развлекательный центр на территории в 0,3 гектара, физкультурно-оздоровительный комплекс на территории в 1 гектар, который включает плавательный бассейн длинной 25 метров, а также появится кафе. На другом участке, площадью 1,14 гектара, разместятся два футбольных поля. Эти спортивные сооружения будут построены за счет бюджетных средств. Их обустройство уже началось и должно завершиться в следующем году, добавляется в сообщении. "По итогам совещания поручил сформировать пообъектные дорожные карты с четкими сроками реализации этапов. После завершения работ по благоустройству инвестор передаст документы на объект муниципалитету. И в конечном результате город должен получить еще один благоустроенный парк для отдыха всей семьей", - подчеркнул Логвиненко.

https://ria.ru/20230913/don-1896016753.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростов-на-дону, алексей логвиненко