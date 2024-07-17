https://ria.ru/20240717/lavrov-1960368922.html
Лавров обсудил с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров обсудил с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ливана Абдалла Бу Хабиб обсудили на встрече в Нью-Йорке трагические события в секторе Газа и их влияние на обстановку на юге... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:16
2024-07-17T22:16
2024-07-17T22:16
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сергей лавров
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ливана Абдалла Бу Хабиб обсудили на встрече в Нью-Йорке трагические события в секторе Газа и их влияние на обстановку на юге Ливана, заявили в МИД РФ. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на трагические события в секторе Газа и их влияние на обстановку на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что Лавров подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации палестино-израильской вооруженной конфронтации и ее разрастания в региональном масштабе. "Подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики. Акцентирована необходимость скорейшего нахождения консенсусных решений непростых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами – без внешнего вмешательства", - добавили в ведомстве.
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в мире, россия, ливан, нью-йорк (город), сергей лавров
В мире, Россия, Ливан, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Ливана обсудили события в Газе и обстановку на юге Ливана